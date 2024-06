Zelensky e Biden participam nas cerimónias dos 80 anos do desembarque na Normandia

Os aliados ocidentais celebram esta quinta-feira os 80 anos do desembarque na Normandia, que lançou as bases para a derrota da Alemanha nazi. A cerimónia em França contou com a presença de líderes de vários países. Volodymyr Zelensky está em França e vai reunir-se com Joe Biden para discutir a guerra na Ucrânia.