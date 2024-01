Zelensky recusa cessar-fogo na Ucrânia: "Só beneficiaria a Rússia"

Volodymyr Zelensky recusa por completo entrar em negociações para um cessar-fogo com a Rússia. O presidente ucraniano reafirmou esta posição em Talin, capital da Estónia, uma das etapas da viagem aos países bálticos, aliados da Ucrânia desde o início da guerra.

Zelensky discursou no parlamento e, numa conferência de imprensa com o homólogo estónio, explicou que uma pausa não levaria a qualquer diálogo com o inimigo.

O presidente ucraniano explica mesmo que um cessar-fogo só beneficiaria a Rússia.