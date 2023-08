Zelensky sentou-se num F-16: agora só tem de esperar (muito) para ver os caças nos céus da Ucrânia

A Ucrânia vai receber caças F-16 dos Países Baixos e da Dinamarca. São as primeiras promessas concretas de envio para a força aérea ucraniana destes aviões de fabrico americano, embora os aparelhos só devam chegar no início do próximo. São boas notícias para o presidente Zelensky, que este domingo visitou os Países baixos e a Dinamarca, onde se sentou brevemente no ‘cockpit’ de um F-16.