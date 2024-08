Zero alerta que “é evidente” que a qualidade das águas balneares tem vindo a piorar. Governo diz que “são casos pontuais”

As praias do Castelo do Queijo e Gondarém, no Porto, e a praia fluvial do Rio Rabaçal, em Valpaços, estão desaconselhadas a banhos por contaminação microbiológica. São os últimos casos de uma época balnear em que a qualidade da água parece estar a piorar em comparação com o ano passado. A ministra do Ambiente diz que são casos pontuais