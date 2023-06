Zoomarine: ativistas entram para tanque de golfinhos em protesto

Dois ativistas invadiram esta manhã o tanque dos golfinhos no Zoomarine, na Guia, no Algarve. Com cartazes nas mãos a pedir a libertação dos animais, os dois ativistas entraram na água assim que a polícia se aproximou, mas antes deste episódio já tinham atirado peixes para dentro do tanque. O recinto foi evacuado e o espetáculo dos golfinhos suspenso.