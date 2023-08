Oito mortos no Vietname em inundações e aluimentos de terras

Oito pessoas morreram em inundações repentinas e aluimentos de terras no Vietname nos últimos dias, disseram hoje as autoridades.

O país tem registado chuvas torrenciais desde o início de agosto, depois de várias vagas de calor e secas prolongadas nos últimos meses.

No norte, oito pessoas, incluindo pelo menos duas crianças, morreram nas províncias montanhosas de Yen Bai, Lai Chau, Son La e Thai Nguyen na semana passada.

O mau tempo danificou centenas de casas e destruiu colheitas, indicou a autoridade de controlo das catástrofes.

Os meios de comunicação social estatais publicaram imagens de casas arrastadas por torrentes de água lamacenta, estradas bloqueadas ou destruídas e árvores no chão.

Em julho, os aluimentos de terras já tinham atingido o centro do país. Na cidade de Dalat, nas terras altas, três agentes policiais e um civil morreram quando uma esquadra da polícia foi soterrada pela lama.

As terras altas do centro e o sul do Vietname registaram mais 5% a 10% de chuva do que o habitual desde o início da estação das chuvas em maio, disseram as autoridades.

No norte do Vietname, as temperaturas recorde e uma seca sem precedentes em maio e junho provocaram repetidos cortes súbitos de energia, resultando em grandes perdas para os muitos fabricantes locais e estrangeiros estabelecidos nesta região.