Idosa encontrada morta em Mogadouro com "sinais de rigidez cadavérica"

Uma mulher de 71 anos foi encontrada morta este domingo na sua residência na aldeia de Vila de Ala, no concelho de Mogadouro, distrito de Bragança, com sinais de rigidez cadavérica, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, o alerta foi dado via 112 (número de emergência) às 19:17, para uma situação de doença súbita.

O comandante dos bombeiros de Mogadouro, Luís Azevedo, confirma a situação, adiantando que, à chegada ao local, os operacionais se depararam com uma idosa “morta em frente à lareira” e que apresentava “sinais de rigidez cadavérica”, após uma primeira avaliação.

Segundo o presidente da Junta de Freguesia de Vila de Ala, Amílcar Machado, de acordo com relatos de populares, a idosa já não foi vista durante o dia, e acharam estranha a situação, tendo alertado as autoridades.

De acordo com fonte da GNR, militares afetos ao Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento da Guarda, em Miranda do Douro, e elementos do Posto Territorial de Mogadouro tomaram conta da ocorrência.

No local estiveram cinco elementos dos bombeiros de Mogadouro, apoiados por duas viaturas, a que juntou o delegado de Saúde de Bragança.