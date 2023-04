Um homem de 26 anos morreu esta quarta-feira à noite na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro em Vila do Conde, no distrito do Porto, adiantaram à agência Lusa fontes das forças de segurança.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde referiu que o alerta para o acidente foi dado pelas 21:29, do qual resultaram duas vítimas, sendo que uma delas entrou em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado no local.

A mesma fonte não precisou no momento a gravidade do segundo ferido.

Já fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto detalhou que a vítima mortal era um homem de 26 anos.

No local estiveram uma viatura do INEM, a ambulância SIV de Vila do Conde, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano, de Matosinhos, a PSP local e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, num total de 17 operacionais, detalhou esta corporação.