Um morto e um ferido grave numa colisão em Vila Franca de Xira

Um morto e um ferido grave é o resultado de uma colisão ocorrida este domingo de madrugada em Vila Franca de Xira, disse à agência Lusa a capitão Lígia dos Santos, do Comando Geral da GNR.

A colisão entre dois veículos ligeiros ocorreu cerca das 03:20 na autoestrada do norte (A1) em Vila Franca de Xira, sendo para já desconhecida a idade das vítimas, adiantou a capitão.

Por volta da 01:20 deste domingo na A23 na zona de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, também ocorreu um acidente, que resultou na morte de um condutor de 24 anos.

Estes dois acidentes fazem elevar para três o número de vítimas mortais em acidentes desde sexta-feira, disse a capitão, atualizando o balanço da operação “Natal e Ano Novo 2023/2024”.

Segundo a responsável, ambas as autoestradas estão reabertas ao trânsito.

Adiantou ainda que estiveram vários meios e operacionais nos locais onde ocorreram os dois acidentes.

“Trata-se de acidentes em autoestrada e são sempre acidentes que são tratados com elevado cuidado, atendendo às velocidades que se praticam neste tipo de vias”, adiantou.

Para quem está de viagem ou vai viajar, a capitão Lígia dos Santos deixou alguns conselhos, como não ingerir bebidas alcoólicas ou qualquer substância que possa influenciar negativamente o ato de condução.

“Aconselhamos igualmente a que as pessoas tenham elevada e redobrada prudência na realização de manobras” e não usem o telemóvel enquanto conduzem.

Lígia dos Santos apelou também aos condutores para que tenham em consideração as condições climatéricas e as condições das vias que vão utilizar e planeiem as suas viagens tendo em consideração os fluxos rodoviários.

Além das condições da via devem também verificar “as condições do seu próprio veículo, principalmente o estado dos pneus para a viagem que vão realizar e também, obviamente, o estado mecânico de uma forma geral do seu veículo, para garantir que as viagens são realizadas em segurança, para si e para terceiros”.