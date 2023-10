Onze alunos de Alenquer transportados para o hospital após experiências em sala de aula

Onze alunos da escola Damião de Góis, em Alenquer, foram assistidos por celafeias, indisposição e irritação cutânea depois de terem estado a fazer em sala de aula experiências com água e cascas de ovos, apurou a CNN Portugal.

O alerta foi dado por um aluno que contactou os bombeiros.

À CNN Portugal, o comandante dos Bombeiros de Alenquer revela que, no entanto, à chegada ao local, para além do aluno que tinha dado o alerta, mais dez alunos com os mesmos sintomas pediram ajuda, tendo sido acionado o CODU e enviada para o local a VMER de Vila Franca de Xira.

Todos os alunos, com idades entre os 15 e os 16 anos, foram transportados para o hospital de Vila Franca de Xira.

As autoridades de saúde, que permanecem no local, estão a investigar as causas para a indisposição dos alunos.

No local, para além dos bombeiros de Alenquer e da equipa médica de Torres Vedras, esteve ainda a GNR de Alenquer.