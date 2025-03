Corpo encontrado em praia de Vila Nova de Gaia

Um corpo apareceu ao início da manhã desta quinta-feira no areal da praia de Canide Norte, concelho de Vila Nova de Gaia, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte, o alerta foi dado cerca das 08:00, por um pescador que se encontrava no local.

Contactada pela Lusa, fonte o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse que se trata de um homem, com idade aparente de 70 anos.

No entanto, o comandante da Capitania dos Portos do Douro e Leixões disse à Lusa que o corpo é de uma mulher, com cerca de 60 anos.

O cadáver foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

Na praia de Canide Norte estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, uma Viatura de Emergência Médica (VMER) do Hospital de Gaia e a Polícia Marítima.