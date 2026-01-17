Assaltantes fingiram avaria, pediram ajuda e agrediram condutor para roubar carro em Gaia

Um homem foi vítima de roubo com recurso a agressão física na manhã deste sábado, pelas 06:30, na rua do Jardim, em Vila Nova de Gaia.

A TVI e CNN Portugal sabem que a vítima foi abordada por indivíduos que pediram ajuda para ligar cabos de bateria a uma viatura alegadamente avariada. No momento em que prestava auxílio, o homem foi agredido fisicamente, tendo os suspeitos roubado a sua viatura.

Após o crime, os assaltantes colocaram-se em fuga para parte incerta. A vítima sofreu agressões.

As autoridades foram alertadas para a ocorrência e estão a desenvolver diligências no sentido de localizar os suspeitos e recuperar a viatura roubada. O caso encontra-se em investigação.