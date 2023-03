A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 18 anos por suspeitas de, em novembro de 2022, ter tentado atropelar e matar cinco pessoas por “motivos fúteis” numa rua em Vila Real, revelou esta quarta-feira esta força policial.

Em comunicado, a PJ explicou que os factos aconteceram a 5 de novembro de 2022 quando o arguido, por “motiveis fúteis”, conduziu o carro em direção a cinco jovens.

As vítimas são homens e mulheres com idades entre os 20 e 27 anos e sofreram “diversas lesões físicas”, referiu.

Na ocasião, o comandante dos bombeiros da Cruz Branca adiantou à Lusa que o atropelamento “aparentemente propositado” tinha sido resultado de uma rixa entre os jovens envolvidos no incidente.

“Por volta das 05:30 e 06:00 houve um atropelamento que, [segundo] todas as indicações que a PSP recolheu no local, teria sido uma rixa entre jovens em que um deles se teria metido no carro e atropelado os outros que estariam à frente”, explicou, naquela altura, Orlando Matos.

O detido “fortemente indiciado” pela prática de cinco crimes de homicídio qualificado na forma tentada vai ser presente ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) para interrogatório judicial.