Um homem de cerca de 60 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um despiste de um automóvel na localidade de Mosteirô, em Vila Real, disseram à agência Lusa fontes da GNR e dos Bombeiros da Cruz Verde.

O comandante dos bombeiros da Cruz Verde, Vitorino Cardoso, disse que a corporação foi ativada pelas 11:40 para um acidente rodoviário na zona de Mosteirô, freguesia de Andrães, e que à chegada dos meios ao local a vítima, o ocupante do veículo, se encontrava em paragem cardiorrespiratória.

Fonte do Comando da GNR de Vila Real adiantou que o acidente resultou de um despiste de um veículo que embateu contra um poste de eletricidade, e que a vítima é um homem de cerca de 60 anos.

De acordo com as fontes, o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Para as operações de socorro foram acionados 13 operacionais, apoiados por cinco veículos, entre meios dos bombeiros da Cruz Verde, GNR e INEM.

Militares do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR vão investigar as causas do acidente.