Vincenzo, ligado à Camorra italiana, estava em fuga há 14 anos - paixão pelo futebol fê-lo ser apanhado agora na Grécia

Um perigoso fugitivo ligado à Camorra, uma violenta organização criminosa italiana, foi detido na Grécia depois de as autoridades terem usado a sua paixão pela equipa de futebol do Nápoles para o apanhar.

Vincenzo La Porta, de 60 anos, foi capturado na ilha de Corfu na sexta-feira, quando conduzia um ciclomotor. Antes de ser detido, era considerado um dos 100 fugitivos mais perigosos de Itália.

La Porta encontrava-se em fuga há 11 anos, depois de ter sido condenado à revelia a 14 anos de prisão por ter chefiado o braço do grupo criminoso que se dedicava ao branqueamento de capitais e à evasão fiscal em Nápoles.

A polícia italiana disse que tem estado a trabalhar com os seus homólogos gregos para seguir o fugitivo na Grécia há vários meses, seguindo os movimentos financeiros ligados aos seus associados mais próximos e as publicações nas redes sociais dos adeptos de futebol do Nápoles em Corfu, nas quais ele aparentemente aparecia com frequência.

La Porta parece ter selado o seu destino quando, em maio, foi fotografado a festejar a vitória do Nápoles no campeonato italiano de futebol, na varanda de um restaurante em Corfu, com um boné de basebol e um cachecol azul do Nápoles. A polícia tinha estado a vigiar os adeptos para ver se ele estava lá.

A vitória foi um grande momento para o Nápolesi, a primeira vez em mais de duas décadas - desde os tempos de Diego Maradona - que a equipa conquistou o título da Serie A.

La Porta vivia com um nome falso, tinha uma família e geria um negócio local, segundo a polícia italiana.