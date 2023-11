Produção mundial de vinho está a colapsar. Muitas famílias históricas na Europa estão a vender as propriedades

Londres/Paris/Nova Iorque (CNN) - Jordi Ustrell espera que as plantas secas da sua vinha produzam cerca de metade das habituais 15 mil garrafas de vinho este ano.

"É uma grande perda", diz à CNN o diretor executivo interino da Celler Devinssi, uma pequena adega na cidade espanhola de Gratallops.

Ustrell é um dos muitos produtores de vinho europeus que se esforçam por produzir uvas em quantidade suficiente, à medida que as condições climatéricas extremas e fora de época se tornam mais comuns. Os elevados custos dos factores de produção e a diminuição do consumo estão a agravar os problemas das pequenas adegas independentes.

De acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), um grupo do sector, a produção mundial de vinho deverá cair este ano para o seu nível mais baixo desde 1961, atingida por temperaturas elevadas e inundações extraordinárias. A contribuir para este declínio estão previstas quebras de 12% e 14% na produção em Itália e Espanha, o maior e o terceiro maiores produtores mundiais em 2022, respetivamente.

As alterações climáticas estão a ter um impacto "tremendo" na produção de vinho, explica à CNN Giogio Delgrosso, diretor de estatísticas da OIV.

Delgrosso afirma que, no passado, as condições climatéricas extremas ocorriam de tempos a tempos, interrompendo longos períodos de colheitas saudáveis e abundantes. "Agora, os fenómenos extremos estão sempre a acontecer. Todos os anos há qualquer coisa".

Este ano, as chuvas intensas ajudaram o bolor a espalhar-se pelas vinhas do centro e do sul de Itália, enquanto uma seca severa e temperaturas elevadas arruinaram as vinhas em Espanha.

Outros grandes produtores de vinho, incluindo a Austrália, a África do Sul e o Chile, deverão registar quebras de produção entre 10% e 24% este ano, de acordo com os dados da OIV, devido às inundações, incêndios florestais, secas e doenças fúngicas que afectaram as vinhas.

No entanto, as alterações climáticas estão a ajudar outros. Prevê-se que a produção nos Estados Unidos, o quarto maior produtor mundial, cresça 12% este ano. Greg Jones, climatologista e diretor executivo da Abacela, uma adega sediada no Oregon, diz à CNN que, há meio século, o estado não podia produzir uvas. Agora, segundo ele, o aumento das temperaturas tornou o Oregon "uma das principais regiões produtoras do país".

Ustrell, em Espanha, habituou-se a viver com o clima imprevisível.

Há cerca de dois anos que quase não chove em Gratallops, que fica a cerca de 145 quilómetros a oeste de Barcelona. Este facto colocou as vinhas de Ustrell sob grande pressão. E a neve, que se infiltra nas camadas mais profundas do solo, fornecendo humidade às vinhas durante os meses secos de verão, não caiu uma única vez durante esse período.

Por isso, não é de admirar que a colheita de Cabernet Sauvignon de Ustrell - uma variedade de uvas para vinho tinto tradicionalmente cultivada na região francesa de Bordéus, onde as condições são mais húmidas - tenha sido a primeira a, como ele diz, "entrar em colapso" este ano.

As vinhas de Gratallops estão tão ressequidas, acrescentou, que 26 das 28 adegas, incluindo a Celler Devinssi, formaram recentemente uma associação para pressionar as autoridades locais a obterem financiamento para melhorar o abastecimento de água para irrigação, mesmo que isso signifique entregar enormes tanques de água na cidade através de camiões.

A Celler Devinssi não corre o risco de encerrar, mas a conta bancária da empresa de 23 anos vai quase de certeza "ficar no vermelho" este ano, segundo Ustrell.

Preços em queda, custos em alta

Do outro lado da fronteira, os produtores de vinho franceses debatem-se com o problema oposto: vinho a mais.

De acordo com os dados da OIV, França está a caminho de ultrapassar a Itália e tornar-se o maior produtor mundial este ano, em comparação com o segundo lugar em 2022. O país manteve o mesmo nível de produção do ano passado graças a um clima mais favorável.

Mas o aumento da oferta de vinho excedeu a diminuição da procura em França e no estrangeiro, fazendo baixar os preços.

Este desajustamento levou as autoridades francesas e da União Europeia a anunciarem, este verão, um programa conjunto de recompra no valor de 200 milhões de euros, que permite aos produtores de vinho franceses venderem o seu stock excedentário a destilarias para reciclagem noutros produtos alcoólicos, como o desinfetante para as mãos.

A queda dos preços coincidiu com o aumento dos custos dos factores de produção.

Nos últimos dois anos, uma combinação de inflação crescente e preços da energia historicamente elevados fez subir o custo de factores de produção como fertilizantes, garrafas e combustível para transportes. Se a isso juntarmos o aumento das taxas de juro, que tornaram os empréstimos para investir muito mais caros, as margens de lucro de muitos viticultores, que já eram estreitas, praticamente desapareceram.

Pessoas a comprar vinho na cidade francesa de Toulouse, em setembro. Muitos produtores de vinho franceses sofreram com a queda dos preços de retalho este ano. Charly Triballeau/AFP/Getty Images

Os produtores de vinho franceses, que têm dificuldade em vender o seu próprio produto, descarregaram a sua raiva contras as importações de Espanha. No mês passado, centenas de pessoas invadiram uma autoestrada transfronteiriça e assaltaram camiões que transportavam vinho espanhol para França. Os manifestantes partiram caixas e despejaram litros de vinho importado na estrada.

Frédéric Rouanet, que organizou a manifestação, explica à CNN que Espanha produz muitos vinhos a preços mais baixos e disse que a mensagem para os comerciantes era clara: "Se querem vinho barato de Espanha, têm de nos comprar primeiro o nosso vinho".

Caso contrário, disse Rouanet, que dirige uma associação de produtores de vinho em Aude, em França, as adegas da região simplesmente "não conseguem sobreviver".

"Perdido para sempre"

Entretanto, em todo o mundo, as pessoas estão a beber menos vinho do que em anos anteriores, optando pela cerveja ou pelas bebidas espirituosas, ou abandonando completamente o álcool.

A nível mundial, o consumo de vinho diminuiu cerca de 6% entre 2017 e 2022, segundo os dados da OIV, uma vez que os consumidores alteraram os seus hábitos de consumo e a inflação corroeu o seu rendimento disponível. Isto significa que, no ano passado, foram consumidas menos 1,9 mil milhões de garrafas de vinho do que em 2017.

Em todo o mundo, as pessoas estão a beber menos vinho, optando por cerveja ou bebidas espirituosas - ou abandonando completamente o álcool.

As estimativas para este ano, citadas pela Comissão Europeia em junho, revelam declínios ainda mais acentuados nos países europeus, o que sugere que a tendência pode estar a acelerar.

As múltiplas pressões obrigaram algumas vinhas a fechar as portas.

Michael Baynes, cofundador da Vineyards-Bordeaux Christie's International Real Estate, uma empresa de consultoria de investimentos especializada em vinhas, afirma que o número de produtores de vinho que venderam as suas propriedades, apesar de ser ainda uma pequena fração de todos os produtores de Bordéus, "aumentou drasticamente" este ano.

"É um banho de sangue", diz à CNN. "Estamos a ver algumas histórias muito tristes neste momento. Muitas famílias com várias gerações estão a perder propriedades que cultivaram durante muitos anos".

Os problemas começaram há 20 anos, explica Baynes, quando os vinhos de Bordéus, de preço mais baixo, foram forçados a competir com os vinhos do "Novo Mundo" - como os do Chile, Argentina e Austrália - que estavam a ganhar popularidade.

As adegas familiares sobreviventes e as adegas maiores que vendem para o segmento inferior do mercado estão numa posição precária, diz Baynes. Uma má colheita, uma nova tarifa de exportação, outra subida das taxas de juro podem ser tudo o que é preciso para que uma adega com várias gerações feche definitivamente.

E os credores "nervosos" não estão a ajudar as adegas que suspeitam que terão dificuldades em pagar os empréstimos caros, acrescentou. "Estão a fechar a torneira do crédito".

"As famílias, as gerações, o sangue, o suor e o trabalho que foram dedicados à criação de um produto encantador podem perder-se para sempre."

Um caminho a seguir

As alterações climáticas foram a razão pela qual John Mitra vendeu a vinha de Bordéus que possuía com a sua mulher, Penelope, no ano passado, uma vez que tornava demasiado difícil prever a colheita de cada ano.

"É demasiado arriscado", explica à CNN. "Há anos em que se conseguem 3.000 garrafas num hectare. Noutros anos, acabamos com 50. A menos que se tenha um apoio financeiro substancial por trás, não se pode operar".

Desde então, o casal mudou-se 550 quilómetros para leste para estabelecer a The Burgundy Wine Company, um comerciante especializado em vinhos produzidos por pequenas vinhas independentes.

Escolheram a região da Borgonha porque é muito pequena e, por isso, o vinho aí produzido - menos disponível, mais cobiçado - atinge preços mais elevados do que o vinho de muitos outros locais.

John e Penelope Mitra na sua antiga vinha, Chateau du Faure Haut Normand, em Bordéus, França, em 2020. Foto John Mitra

Cada vez mais fornecedores e amigos de Mitra no sector estão a decidir vender as suas vinhas, ou a tirar partido de um subsídio do governo francês para arrancar as vinhas e replantar as terras com novas culturas, ou simplesmente transformá-las em floresta.

Alguns substituíram as vinhas por oliveiras e kiwis, porque são mais resistentes à seca.

Mitra sente falta da sua anterior ocupação. Durante 12 meses, com "chuva ou frio intenso", ele e a mulher tratavam das suas vinhas. Os dois ou três dias passados a colher as uvas todos os anos faziam com que tudo valesse a pena, disse ele.

Ainda assim, Mitra está feliz por ter traçado um novo caminho numa indústria que adora e sente-se afortunado por ainda viver entre as lendárias vinhas de França.

"Agora, limito-me a passear o meu cão entre as vinhas, em vez de ser dono delas."