Homem de 27 anos violou adolescente com quem vivia. Foi detido pela PJ e ficou proibido de contactar a vítima

Um homem de 27 anos foi detido no sábado em Alenquer, no distrito de Lisboa, por suspeita de crimes de abuso sexual a uma menina de 15 anos, informou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Os alegados crimes começaram no verão do ano passado, em contexto de coabitação, mas só no fim de janeiro chegaram ao conhecimento da PJ, “fruto de estreita colaboração do Hospital de Vila Franca de Xira”, adianta a polícia em comunicado.

A vítima, após sofrer abusos reiteradamente, revelou o sucedido em contexto hospitalar.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Torres Vedras, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas e proibição de contactos com a vítima.