Condenado a 10 anos de prisão homem que violou Amber Gibson - que entretanto foi abusada sexualmente e assassinada pelo próprio irmão

Jamie Starrs, de 20 anos de idade, foi condenado esta terça-feira a 10 anos e meio de prisão e registado como agressor sexual pela violação de Amber Gibson, de 16 anos - que mais tarde foi sexualmente agredida e assassinada pelo seu irmão mais velho, Connor Gibson.

Em junho de 2021, Amber Gibson encontrava-se numa unidade de alojamento em Bothwell, South Lanarkshire, na Escócia, quando foi sexualmente agredida por Jamie Starrs enquanto dormia ou estava inconsciente, reporta a BBC.

Cinco meses mais tarde, a adolescente foi abusada sexualmente e assassinada pelo seu irmão mais velho, Connor Gibson, conta o Guardian.

Depois do julgamento, que aconteceu em julho deste ano no Tribunal Superior de Lanark, Jamie Starrs foi considerado culpado de violar Amber Gibson e também outra adolescente em maio de 2021.

O dia da violação

O detetive Ross McCaig disse durante o julgamento de Starrs que tinha recolhido um depoimento de Amber sobre o ataque e que a mesma afirmou que se encontrou com jovem de 20 anos, que era um estranho para ela, e duas outras pessoas antes de se dirigir para Bothwell, escreve a BBC.

O tribunal ouviu ainda que Amber Gibson revelou que tinha sido atacada quando se encontrava numa unidade de alojamento em South Lanarkshire, na Escócia. Um adolescente ouviu o que se passou e contou a situação aos funcionários do alojamento, que chamaram as autoridades.

A jovem de 16 anos disse aos agentes: "Acho que fui violada porque acordei numa cama sem roupa na parte de baixo, com um rapaz que tinha acabado de conhecer nu debaixo dos lençóis. Não me lembro de o ter abraçado ou beijado”.

Amber Gibson identificou o seu agressor depois de lhe terem sido mostradas várias fotografias pela polícia e a inspetora Lorraine Wilson, da unidade de investigação de violações da divisão de Lanarkshire, afirmou que o testemunho de Amber foi "fundamental para garantir a condenação" de Starrs.

Já a outra vítima disse ao tribunal que tinha sido atacada pelo jovem de 20 anos quando estava alcoolizada e incapaz de dar o seu consentimento.

O tribunal ouviu também que Starrs tentou deturpar o curso da justiça enviando mensagens ameaçadoras no Facebook a um rapaz ligado à segunda rapariga violada e que tentou que esse pressionasse a rapariga a retirar o seu depoimento, reporta a BBC.

A sentença de Jamie Starrs

Starrs foi condenado esta terça-feira a uma sentença de 10 anos e meio de prisão e dois anos de vigilância após a sua libertação, de acordo com a Sky News.

"Foste condenado por crimes terríveis contra duas adolescentes inocentes e avaliado como estando em risco muito elevado de violência sexual em liberdade”, disse o juiz. “Sou obrigado a ter em conta a tua idade e a tua infância difícil - no entanto, os crimes continuam a ser sérios e graves e vou impor-te uma pena mais longa."

De acordo com o Manchester Evening News, o juiz sublinhou também que, inicialmente, iria atribuir a Starrs o cumprimento de 11 anos de prisão, mas que reduziu a pena de forma a ter em conta o tempo que passou detido. O jovem de 20 anos foi também considerado culpado de violação das condições de fiança e de tentativa de deturpação do curso de justiça.

Michael Meehan, advogado de Jamie Starrs, apresentou um pedido de atenuação de pena e que o juiz levasse em consideração as diretrizes de condenação que preveem que uma pessoa mais jovem tem um nível de maturidade inferior ao de uma pessoa mais velha, visto que Starrs tinha menos de 25 anos na altura do crime, reporta o Guardian.

Connor Gibson viola sexualmente a irmã

A sentença a Jamie Starrs acontece duas semanas após o irmão de Amber Gibson, Connor Gibson, ter sido considerado culpado do ataque à adolescente em Cadzow Glen, em novembro de 2021.

De acordo com o Guardian, Connor Gibson negou qualquer envolvimento na morte de Amber Gibson, mas foi condenado - após um julgamento de 13 dias - por lhe ter tirado a roupa, tê-la agredido sexualmente com a intenção de a violar, por lhe ter infligido traumatismos na cabeça e no corpo e por a ter estrangulado.

Um segundo homem, Stephen Corrigan, de 45 anos, foi também considerado culpado de tentativa de obstrução de justiça e de violação da paz por ter tocado intimamente e escondido o corpo de Amber depois de o ter descoberto, em vez de contactar os serviços de emergência, de acordo com a Sky News.