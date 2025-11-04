Ameaçou companheira e filhos com arma em Lisboa. Está agora em prisão preventiva

Professor condenado por abusar de aluna de 12 anos pode voltar a dar aulas

Um homem, de 37 anos, foi detido e encontra-se já em prisão preventiva por violência doméstica sobre a sua companheira e os seus filhos, situação presenciada pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada à residência do casal.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP refere que a detenção ocorreu na quinta-feira, na freguesia da Penha de França, em Lisboa, após a polícia ter chegado à casa do casal onde se deparou com o suspeito “num estado emocional bastante alterado”.

O homem, que de acordo com a PSP “tem problemas de adição com álcool e estupefacientes, o que faz com que o seu comportamento se torne ainda mais violento quando está sob a sua influência”, ameaçava a companheira e os seus filhos com uma arma de fogo, dizendo que lhes ia dar um tiro.

A PSP manietou e algemou o homem e deteve-o, tendo o mesmo sido presente depois à autoridade judiciária competente que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva.