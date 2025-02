Polícia de folga trava agressão e detém suspeito de violência doméstica em Sintra

Apanhado com ficheiros de abuso de menores após denúncia do estrangeiro

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, em flagrante delito, um homem de 45 anos por violência doméstica, na noite de terça-feira, em Mem-Martins, no concelho de Sintra. O suspeito foi intercetado após ter agredido violentamente a companheira em plena via pública, deixando-a inconsciente.

A ação policial foi desencadeada por um agente da Divisão de Oeiras que, apesar de estar de folga e a caminho de casa, se apercebeu da discussão entre o casal, sabe a TVI e a CNN Portugal.

O polícia saiu do carro para avaliar a situação e tentar acalmar os ânimos. No entanto, ao aproximar-se, testemunhou o homem a agredir a mulher que já se encontrava caída no chão, desferindo-lhe socos e pontapés na cabeça. A vítima acabou por perder os sentidos.

Perante a gravidade da situação, o agente contactou a Esquadra de Mem-Martins e pediu reforços. O polícia identificou-se e tentou reter o suspeito, que reagiu de forma hostil e empurrou-o, colocando-se depois em fuga.

A PSP conseguiu localizar o agressor pouco depois, numa rua paralela, e procedeu à sua detenção. Segundo foi possível apurar, o homem já tinha várias denúncias pelo mesmo tipo de crime.

O detido será presente esta quarta-feira a tribunal para primeiro interrogatório judicial.