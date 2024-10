Mulher foi detida em Lisboa pelo crime de violência doméstiva: agredia o marido há nove anos

Uma mulher que ameaçou o marido com uma faca de cozinha e tentou asfixiá-lo com um cabo elétrico foi detida pela PSP pelo crime de violência de doméstica, nafFreguesia de Alvalade, em Lisboa.

Ao que a TVI apurou, a vítima é um homem de 40 anos que procurou auxílio na Esquadra da PSP, queixando-se que tem sido vítima de violência doméstica nos últimos 9 anos, tempo em que manteve relação e partilhou residência com a suspeita. O homem relatou que no dia anterior, durante uma discussão com a companheira, esta ameaçou-o com uso de uma faca de cozinha obrigando-o a ajoelhar-se enquanto era alvo de agressões. Já no solo, a suspeita, com recurso a um cabo elétrico, terá tentado asfixiar o companheiro, cessando as agressões somente depois da vítima ter conseguido fugir, refugiando-se em outra divisão da residência.

A polícia confirmou ainda a existência de um histórico de agressões físicas, acompanhadas de violência psicológica violenta, suscetíveis de escalar de gravidade, podendo colocar a vítima em perigo de vida.

A detenção foi efetuada pela PSP de Lisboa, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia 8 de Outubro e, após ter estado presente junto da Autoridade Judiciária competente, foi-lhe aplicada a medida de coação de proibição de contacto e abandono imediato da residência.