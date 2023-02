Um homem de 35 anos, com histórico de violência doméstica, foi apanhado em flagrante pela Guardia Civil espanhola, depois de ter arrombado a porta de casa da vítima e esconder-se no roupeiro à sua espera. O caso ocorreu no domingo, na cidade de Vecindario, na Grã Canária, e os militares conseguiram deter o suspeito antes que este pudesse fazer mal à vítima, sinalizada como sendo de alto risco.

Uma vizinha alertou a polícia depois de ouvir barulho e reparar que a porta de casa parecia ter sido forçada.

À chegada ao local, as autoridades atuaram rapidamente, tendo filmado as buscas. Nas imagens divulgadas pela Guardia Civil é possível ver os militares a deslocarem-se pela casa, passando pela cozinha e entrando no quarto da vítima. Abriram a porta do roupeiro e encontraram o suspeito, que estava de luvas.

Sob ameaça de arma de fogo, o suspeito foi detido, tendo as autoridades encontrado ainda um rolo de fita adesiva, uma tesoura, um isqueiro, um folheto do local de trabalho da vítima desfeito em pedaços e uma foto tipo passe da vítima.

Presente a tribunal, o suspeito ficou detido.