Homem de 39 anos detido pela GNR por violência doméstica em Miranda do Douro - TVI

Homem de 39 anos detido pela GNR por violência doméstica em Miranda do Douro

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 2h e 28min
GNR (imagem Getty)

Detido está proibido de contactar a vítima por qualquer forma

Um homem de 39 anos foi detido por violência doméstica pela GNR, no concelho de Miranda do Douro, anunciou esta sábado a força policial.

“Na sequência de uma denúncia por violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, tendo sido possível apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a sua ex-companheira de 32 anos, tendo sido de imediato detido. A detenção do suspeito aconteceu, na quinta-feira”, indicou o comando da GNR, no distrito de Bragança.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Miranda do Douro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactar por qualquer forma com a vítima, acrescentou.

A GNR reiterou que “a violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva".

