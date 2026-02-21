Homem de 39 anos detido pela GNR por violência doméstica em Miranda do Douro

Um homem de 39 anos foi detido por violência doméstica pela GNR, no concelho de Miranda do Douro, anunciou esta sábado a força policial.
“Na sequência de uma denúncia por violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, tendo sido possível apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a sua ex-companheira de 32 anos, tendo sido de imediato detido. A detenção do suspeito aconteceu, na quinta-feira”, indicou o comando da GNR, no distrito de Bragança.
O detido foi presente no Tribunal Judicial de Miranda do Douro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactar por qualquer forma com a vítima, acrescentou.
A GNR reiterou que “a violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva".