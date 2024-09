Detido por matar e enterrar a namorada sob cimento. Sul-coreana estava desaparecida há 16 anos

Um homem foi detido na Coreia do Sul depois de ter confessado ter matado a namorada e ter escondido o corpo sob cimento há 16 anos.

O mistério sobre o paradeiro da vítima ficou desfeito depois de um canalizador ter encontrado uma mala debaixo de uma camada de tijolos e cimento no antigo apartamento do casal, em Geoje.

O homem, que já não vive nessa casa, foi encontrado e acabou por confessar que bateu na mulher com um objeto contundente, durante uma discussão. Depois disso, colocou o corpo numa mala e enterrou-o na varanda de um dos quartos.

O casal vivia junto há cerca de cinco anos, quando uma discussão acabou da pior forma. Uma pancada na cabeça revelou-se fatal. Aconteceu em outubro de 2008.

"O corpo não se tinha decomposto completamente, o que nos permitiu identificá-lo", disse à AFP um funcionário da polícia.

A mala preservou o corpo, permitindo a análise das impressões digitais. A autópsia revelou que a vítima morreu na sequência um traumatismo craniano.

Segundo as autoridades, o suspeito viveu naquele apartamento durante mais oito anos, antes de ser preso por posse de droga. Depois disso, o senhorio não arrendou o apartamento e usou-o como arrecadação.



A mulher só foi dada como desaparecida três anos depois da morte, aponta a polícia. Na altura, os pais foram procurá-la a Geoje e foram informados que esta teria terminado a sua relação com o detido e deixado a cidade.

Só as obras de melhoramento do apartamento desfizeram um mistério com 16 anos.