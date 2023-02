Um homem e a uma mulher, de origem hondurenha, ficaram feridos ao saltar do terraço de um primeiro andar, em Madrid, Espanha. Segundo as primeiras informações, o homem, de 29 anos, pulou para escapar à companheira, de 36, que se atirou logo a seguir, escreve o El Mundo.

O casal teve de receber assistência médica. O homem partiu um tornozelo. A mulher ficou ferida com gravidade: fez um traumatismo craniano, ao bater com a cabeça no chão.

Ao que tudo indica, o casal, que estaria embriagado, discutiu. O homem queria sair de casa, mas a companheira tentou impedi-lo. Então, o homem saltou do primeiro andar para a rua e ela, ao ver o que ele fez, saltou também.

Após ouvir o depoimento do homem, a Polícia Nacional deteve a mulher.