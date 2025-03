Homem detido no distrito de Portalegre por agredir companheira

Um homem, de 40 anos, foi detido pela GNR em Marvão, distrito de Portalegre, por suspeita do crime de violência doméstica contra a sua companheira, de 26 anos, tendo ficado em prisão preventiva, foi revelado esta quinta-feira.

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR explicou à agência Lusa que o homem foi detido no domingo e que o crime foi praticado no concelho de Elvas, também no distrito de Portalegre.

Em comunicado, a força de segurança referiu que, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares realizaram diligências policiais e conseguiram apurar que o suspeito “exercia violência física, verbal e ameaças”, tendo sido emitido um mandado de detenção.

O homem ficou em prisão preventiva após ser presente ao Tribunal de Elvas.