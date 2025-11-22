Homem em fuga depois de ter tentado matar a mulher - TVI

Homem em fuga depois de ter tentado matar a mulher

Autoridades continuam a investigar o caso e mantêm buscas ativas para encontrar o indivíduo em causa

Uma mulher de 33 anos foi vítima de agressões graves, na noite desta sexta-feira, em contexto de violência doméstica. De acordo com o que foi possível apurar pela TVI e pela CNN Portugal, a vítima foi atacada pelo companheiro com recurso a uma arma branca, sofrendo um dos golpes no pescoço.

Após o alerta, a mulher foi assistida no local e posteriormente transportada para o Hospital de São João, onde deu entrada com vários hematomas pelo corpo e um dente partido, além do ferimentos provocados pela arma branca.

O agressor colocou-se em fuga logo após o ataque, abandonando o local num veículo automóvel. Foram desencadeadas várias diligências policiais com o objetivo de localizar o suspeito, mas, até ao momento, sem sucesso. 

O suspeito tem  antecedentes de violência doméstica.

