Homem em fuga depois de ter tentado matar a mulher

Uma mulher de 33 anos foi vítima de agressões graves, na noite desta sexta-feira, em contexto de violência doméstica. De acordo com o que foi possível apurar pela TVI e pela CNN Portugal, a vítima foi atacada pelo companheiro com recurso a uma arma branca, sofrendo um dos golpes no pescoço.

Após o alerta, a mulher foi assistida no local e posteriormente transportada para o Hospital de São João, onde deu entrada com vários hematomas pelo corpo e um dente partido, além do ferimentos provocados pela arma branca.

O agressor colocou-se em fuga logo após o ataque, abandonando o local num veículo automóvel. Foram desencadeadas várias diligências policiais com o objetivo de localizar o suspeito, mas, até ao momento, sem sucesso.

As autoridades continuam a investigar o caso e mantêm buscas ativas para encontrar o indivíduo em causa.

O suspeito tem antecedentes de violência doméstica.