Um homem ficou em prisão preventiva por estar "fortemente indiciado" pelos crimes de violação e de violência doméstica contra a ex-companheira, nos Açores, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ adianta que os factos ocorreram numa ilha do grupo Central, nomeadamente no 'triângulo' (São Jorge, Pico e Faial) do arquipélago dos Açores.

Segundo a PJ, o crime de violência doméstica "motivou a recente separação do casal", um homem de 51 anos e uma mulher de 40.

Contudo, o casal terá mantido "a coabitação, ocupando quartos separados", um contexto que "foi aproveitado pelo arguido para submeter a vítima, através de violência, à prática de cópula", refere a PJ.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada "a medida de coação de prisão preventiva", informa ainda a PJ.