Proíbam as palmadas nas escolas, apela grupo de pediatras nos EUA. Em vez disso, façam isto

Dar palmadas ou bater nas crianças na escola, ou dar castigos corporais, deve ser “abolido por lei em todos os estados [norte-americanos]”, defende uma declaração atualizada de políticas públicas do Conselho de Saúde Escolar [dos EUA] e divulgada esta segunda-feira pela Academia Americana de Pediatria (AAP).

A utilização de castigos corporais tem vindo a diminuir ao longo dos anos, mas é “expressamente permitida ou não expressamente proibida em 23 estados”, afirmou o secretário da Educação dos EUA, Miguel A. Cardona, em março, antes de o Colorado ter proibido a prática. “Além disso, os investigadores determinaram que o uso de castigos corporais nas escolas é provavelmente subnotificado” [e haverá portanto mais casos do que os reportados].

Apesar de 96% das escolas públicas afirmarem que já não batem nos alunos, cerca de 70 mil alunos por ano são agredidos “pelo menos uma vez por pessoal da escola” e os castigos corporais são mais utilizados no Sul dos Estados Unidos, refere o comunicado da AAP.

Crianças negras e com deficiência são as mais agredidas, diz a AAP

As crianças negras e com deficiência são as mais suscetíveis de sofrer o peso dos castigos corporais, segundo a AAP. Nos Estados Unidos, as raparigas negras têm três vezes mais probabilidades de serem agredidas na escola do que as raparigas brancas, enquanto os rapazes negros têm duas vezes mais probabilidades de serem sujeitos a castigos físicos do que os rapazes brancos, refere o comunicado.

As crianças com deficiência foram castigadas com taxas mais elevadas do que os alunos sem deficiência em mais de metade das escolas que praticavam castigos corporais entre 2013 e 2014, levantando “preocupações sobre o tratamento díspar dos alunos com deficiência, que são muitas vezes punidos por comportamentos decorrentes da sua deficiência”, de acordo com um relatório de 2019 do Projeto de Direitos Civis.

“Isso não é aceitável - todas as crianças precisam se sentir seguras para aprender”, disse a autora principal, a médica Mandy Allison, professora associada de pediatria da Escola de Medicina da Universidade do Colorado em Aurora, Colorado.

“Embora uma criança ou um adolescente possa tornar-se medroso, obediente e repetir o ‘põe-te na linha’, isso acontece apenas a curto prazo depois de ser castigado", disse Allison. “A investigação mostra que os castigos corporais não melhoram o comportamento a longo prazo, não são um meio eficaz de disciplina e não promovem um ambiente de aprendizagem positivo e um clima escolar favorável.”

A posição contra as palmadas estende-se para lá do recinto escolar. Os pais também “não devem usar palmadas, bater, esbofetear, ameaçar, insultar, humilhar ou envergonhar” quando disciplinam os seus filhos, observou a AAP.

Em vez disso, devem ser usadas estratégias comportamentais não violentas e adequadas à idade, disse o coautor, o médico Nathaniel Beers, vice-presidente executivo de saúde comunitária e populacional da Children's National em Washington, DC.

“Algumas formas saudáveis de disciplina como alternativas aos castigos corporais podem incluir o uso de reforço positivo de comportamentos apropriados, estabelecendo limites, redireccionando e estabelecendo expectativas futuras”, disse Beers num comunicado.

Abordagens positivas funcionam melhor

Não é a primeira vez que a APP pede a proibição dos castigos corporais - a organização divulgou a sua primeira declaração política sobre o assunto há 23 anos. A atualização, segundo Allison, acrescenta provas científicas recentes sobre os danos dos castigos corporais e a eficácia de uma abordagem não violenta.

“Estudos adicionais nos EUA e noutros países continuaram a não encontrar provas de que os castigos corporais sejam eficazes para melhorar o comportamento”, afirmou Allison. “De facto, podemos mostrar uma forte associação entre os castigos corporais na escola e um menor rendimento académico, resultados de testes padronizados e taxas mais elevadas de abandono escolar.”

Além disso, tem havido novas investigações sobre o sucesso de intervenções mais positivas, como resolução de conflitos, orientação, terapia individual, “conceitos de justiça restaurativa, conceitos escolares informados sobre traumas e intervenções e apoios comportamentais positivos”, acrescentou.

As intervenções e apoios comportamentais positivos, também conhecidos por PBIS, são uma intervenção escolar baseada em provas e financiada pelo governo dos EUA. Elas proporcionam aos professores e às escolas formação sobre a forma de se concentrarem em comportamentos positivos, tais como ensinar aos alunos as expectativas na sala de aula e utilizar consequências lógicas para qualquer comportamento negativo. É a única abordagem permitida pela Lei da Educação dos Indivíduos com Deficiência.

As escolas informadas sobre o trauma estão a abordar a questão das experiências adversas na infância, que podem incluir a pobreza, experiências ou testemunhos de violência, suicídio, abuso, negligência, dependência, perturbações mentais e o número crescente de tiroteios em escolas.

De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), cerca de 1 em cada 6 pessoas nos EUA passou por quatro ou mais experiências deste tipo antes dos 18 anos. Estas experiências adversas em criança têm sido associadas a “problemas crónicos de saúde, doenças mentais e problemas de consumo de substâncias na adolescência e na idade adulta”, afirma o CDC. “As experiências adversas podem também ter um impacto negativo na educação, nas oportunidades de emprego e no potencial de rendimento”.

Outro método promissor nas escolas é a chamada “justiça restaurativa”, em que as pessoas que causaram danos a outras sentam-se e conversam com elas, aceitando a responsabilidade pelos seus atos. As duas partes falam sobre o acontecimento prejudicial e trabalham em conjunto para encontrar uma restituição aceitável sem envolver as autoridades.

O Distrito Escolar Unificado de Oakland, na Califórnia, implementou um programa de justiça restaurativa em 2005: De acordo com um relatório de 2014 sobre o programa, cerca de 76% dos alunos conseguiram reparar o mal que fizeram ou resolver o conflito. As suspensões da escola por perturbação ou rebeldia intencional diminuíram 40% entre os alunos negros, que tradicionalmente suportam o peso das ações disciplinares de tolerância zero por infrações comportamentais menores, como desrespeito verbal, lutas ou absentismo, segundo o relatório.

“Todas estas abordagens tentam compreender as razões subjacentes ao comportamento de uma criança, em vez de reagirem a esse comportamento”, afirmou Allison. “Estão a tentar compreender as estruturas sistémicas, incluindo o racismo e a pobreza, que são os antecedentes do mau comportamento.”

Esta é a abordagem que os educadores devem adotar, disse ela: “Não se trata apenas de um miúdo mau. Vamos perceber o que se passa na tua vida e porque é que te estás a portar mal, e depois vamos tentar ajudar a gerir essas coisas para que não precises de te portar mal.”