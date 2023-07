Apple vai vender menos de metade dos Vision Pro que tinha previsto

Os tão aguardados óculos de realidade mista Vision Pro da Apple estão a ter problemas complexos de conceção e fabrico o que vai atrasar a produção e os objetivos de vendas. O dispositivo, que esteve sete anos em desenvolvimento e foi lançado com grande alarido na Apple Worldwide Developers Conference 2023 (WWDC 23) no mês passado, foi considerado o lançamento de produto mais significativo da Apple desde o iPhone.

Segundo fontes citadas pelo Financial Times, as dificuldades obrigaram o gigante da tecnologia a reduzir drasticamente as previsões de produção e por causa disso, os planos iniciais de distribuição dos auscultadores foram adiados, prevendo-se o lançamento de apenas 400 mil unidades no próximo ano, em vez do milhão de unidades projetado para os primeiros 12 meses.

De acordo com o FT, "dois fornecedores exclusivos de certos componentes para o Vision Pro, sediados na China, disseram que a Apple só lhes estava a pedir o suficiente para 130.000 a 150.000 unidades no primeiro ano". Tendo em conta que o objetivo de vendas da empresa para o primeiro ano é de um milhão de unidades, é provável que esta situação provoque um atraso nos números de produção e na distribuição, o que poderá provocar um corte significativo no volume de fabrico.

Um dos principais obstáculos está no fabrico dos elegantes ecrãs do dispositivo, que consistem em dois ecrãs micro-OLED e uma lente curva. Os protótipos do ecrã micro-OLED foram fornecidos pela Sony e pelo fabricante de chips TSMC. A Apple tem-se mostrado insatisfeita com a produtividade dos fornecedores, nomeadamente com o rendimento dos micro-OLEDs sem defeitos. Estes ecrãs são o componente mais caro do Vision Pro, o que aumenta a complexidade e o custo de produção.

Os especialistas da indústria referem que o Vision Pro representa o dispositivo de consumo mais complexo alguma vez criado, o que contribui para as dificuldades em aumentar a escala de fabrico. A Apple tinha previsto ineficiências de produção e incorporou-as no preço mais elevado do que o previsto de 3.499 dólares (3,210 euros).

"Muito disto são dores de crescimento normais. Este é o dispositivo de consumo mais complexo que alguém já fez", afirmou Jay Goldberg, fundador da consultora tecnológica D/D Advisers, acrescentando que o preço mais alto do que o esperado de 3.500 já implicava que a Apple tinha incorporado o custo das ineficiências de produção, sabendo que os rendimentos de fabricação eram especialmente baixos em comparação com os outros produtos do portfólio da marcar porque "alguém tem de pagar por isso". "Penso que a Apple entrou neste processo com uma grande quantidade de «mau rendimento» incorporado no modelo. Há muita tecnologia no Vision Pro e eles sabiam que iria demorar para aumentar a produção. A Apple sabe que não vai ganhar dinheiro com isto no primeiro ano."

Para resolver os desafios enfrentados com o Vision Pro, a Apple já está a trabalhar em auscultadores de segunda geração em colaboração com os fabricantes coreanos de ecrãs Samsung e LG. A empresa pretende reduzir os custos através da incorporação da tecnologia mini-LED, mas até agora a solução não correspondeu às expectativas da Apple. Perante a insatisfação, os planos para uma versão mais económica dos óculos virtuais, destinada aos consumidores do mercado de massas, acabaram adiados.

Apesar dos desafios de produção serem significativos, o grupo de informação de mercado Canalys continua a prever que a Apple irá acumular uma base de utilizadores de mais de 20 milhões de utilizadores do Vision Pro nos cinco anos seguintes ao seu lançamento. No entanto, continua a ser incerto o impacto que estes contratempos terão na estratégia mais alargada da Apple para as ofertas de realidade aumentada.