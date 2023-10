A Vitamina C ajuda a melhorar o aspeto da pele? Ajudar ajuda, mas não tanto como nos vendem

Se passa algumas horas nas redes sociais, mais especificamente no TikTok, já lhe devem ter aparecido publicações a promover a aplicação de vitamina C na pele. Uma tendência que tem vindo a ser tema de discussão entre aquelas que o aprovam e os dermatologistas que, conhecendo o potencial da molécula, alertam para a sua utilização. Mas vale a pena começar por perceber o que é a vitamina C.

Segundo Pedro Lôbo do Vale, médico e especialista em Medicina Geral e Familiar, a vitamina C, além de ser um poderoso antioxidante, “desempenha um papel crucial em várias funções do organismo”, atuando na síntese de colagénio, uma proteína essencial para a pele e vasos sanguíneos, e ao fazer parte da produção de norepinefrina, um neurotransmissor envolvido na regulação do nosso humor. Também conhecida como ácido ascórbico, ajuda a prevenir danos celulares que favorecem o aparecimento de determinadas doenças, como é o caso do cancro.

Há vantagens, mas não tantas como se diz

Atualmente, mais do que através da ingestão oral, aplica-se vitamina C diretamente na pele, especialmente na cara. Várias influencers divulgam através das suas redes os benefícios dos séruns e cremes de vitamina C e afirmam que o componente pode iluminar e firmar a pele, protegê-la do sol e dos danos ambientais, diminuir manchas escuras e reduzir sinais de envelhecimento, como é o caso das famosas rugas. Mas será a vitamina C só feita de vantagens? “Sim”, é a resposta imediata do especialista, que admite que “é benéfica, mas não traz todos esses efeitos que por aí falam”.

Quais são, então, os benefícios da vitamina C na pele

Há estudos que revelam que, quando a vitamina C penetra na pele, protege e melhora-a de várias formas. Optar por produtos em que o componente principal seja vitamina C pode, assim, estimular a produção de colagénio na pele, aumentando a sua firmeza e elasticidade, e ajuda a mantê-la preenchida e hidratada, dando-lhe um aspeto mais saudável. Por causa disso, aplicar séruns de vitamina C diariamente, e a longo prazo, ajudará a suavizar a pele e no desaparecimento de rugas.

Mas a promessa de que faz desaparecer manchas escuras não entra na lista de resultados de Pedro Lôbo do Vale. O médico opõe-se ao benefício e explica que a vitamina C clareia a pele, mas não faz com que as manchas escuras desapareçam da superfície. “Existe uma enzima, chamada tirosinase, que acusa descoloração da pele, e a aplicação de vitamina C sobre ela vai inibir essa enzima”, explica. “Até pode ajudar na redução do tamanho da mancha e eventualmente clareá-la um pouco, mas nunca a vai fazer desaparecer”, esclarece.

Basta aplicar diretamente vitamina C na pele?

Não, nenhum produto de aplicação direta compensará a ingestão oral de suplementação de vitamina C, clarifica o médico, afirmando que a suplementação de vitamina C, junto da aplicação de cremes e séruns, e até junto da toma de outros nutrientes essenciais para a saúde, melhora o funcionamento do sistema imunológico, auxilia na prevenção de doenças diversas, como a gripe, e é fundamental para a formação e manutenção dos tecidos (vasos sanguíneos, ossos e dentes), ajudando no processo de cicatrização.

“Para conseguir uma pele saudável não pode ficar-se apenas pela utilização de cremes". Pedro Lôbo do Vale aconselha os utentes a tratarem da sua pele, mas relembra-os de algo essencial e a ter em conta quando o assunto é a saúde: a alimentação. A vitamina C é essencial para o reforço do sistema imunitário. Aumenta a resistência a infeções e promove a absorção do ferro proveniente da alimentação, e o médico explica que “ingerir alimentos ricos em vitamina C é essencial para reforçar a atuação da molécula no organismo”. Portanto, a ingestão de alimentos ricos em vitamina C revela-se "indispensável para a saúde da pele" e, também, para o nosso bem-estar geral.

O especialista acredita que unir a alimentação saudável e a ingestão de suplementos, à utilização direta de vitamina C na pele , será a “receita perfeita” para conseguir os resultados que quer e passar a apresentar “um aspeto mais saudável”.