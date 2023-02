Por ocasião do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, a Embaixada de Itália em Portugal e o Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, em colaboração com a Associação Hagadá – Tikvá Museu Judaico de Lisboa e o Museu Nacional da Música de Lisboa, apresentam um concerto do Artemisia String Trio.

Será no Museu Nacional da Música de Lisboa (R. João de Freitas Branco 12, Lisboa, estação de metro Alto dos Moinhos), sexta-feira, dia 27 de janeiro, pelas 18h00, com a presença do Embaixador de Itália, Carlo Formosa, de Stefano Scaramuzzino, diretor do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa e de Esther Mucznik, Presidente da Associação Hagadá – Tikvá Museu Judaico de Lisboa. A entrada é livre.

O concerto integra-se numa homenagem ao padre português Joaquim Carreira, que em 2015 recebeu, a título póstumo, o reconhecimento de “Justo entre as Nações” pela sua ação de proteção e salvamento de judeus italianos e refugiados durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto reitor do Pontifício Colégio Português de Roma.

Além do concerto, durante a sua permanência em Lisboa, o Trio Artemisia participará na gravação de um documentário jornalístico dedicado ao padre Carreira, da autoria dos jornalistas António Marujo e Joaquim Franco, a emitir em breve na TVI e CNN Portugal, com o alto patrocínio da Assembleia da República, os apoios do Ministério da Cultura, da Câmara Municipal de Leiria e da Diocese de Leiria/Fátima, entre outras instituições.

O documentário conta com entrevistas à Diretora do Arquivo Histórico da Comunidade Hebraica de Roma, Silvia Haia Antonucci, à responsável do Arquivo Histórico da Fundação Centro de Documentação Hebraica Contemporânea de Milão, Laura Brazzo, ao historiador Andrea Riccardi, e ao último refugiado ainda vivo, Luigi Priolo.

O filho de Luigi, Anton Giulio Priolo, compositor e músico, também participará no documentário, juntamente com o Trio Artemisia, executando um repertório que inclui temas da tradição judaica e músicas compostas para o referido documentário.

O Artemisia String Trio é composto por Elisa Eleonora Papandrea (violino), Domenica Pugliese (viola) e Daniela Petracchi (violoncelo). Trata-se de intérpretes com uma carreira prestigiada, tanto em música de câmara como em execução orquestral. A paixão partilhada pela música de câmara levou-as em 2020 a criar este projeto. Têm atuado em importantes festivais e temporadas musicais na Itália e no estrangeiro.

Recentemente realizaram um concerto juntamente com a flautista Luisa Sello na Embaixada de Itália em Sófia. Gravaram o vídeo do Quarteto nº 1 op.25 do Johannes Brahms com o pianista Monaldo Braconi, que em breve estará disponível no canal Rai5 e, para a Rai Radio3, o Quarteto K285 de Mozart com Luisa Sello na flauta. (Mais informações sobre o Trio em https://iiclisbona.esteri.it/iic_lisbona/pt/)

O programa do concerto inclui músicas de Antonio Vivaldi, Anton Giulio Priolo, Mario Castelnuovo-Tedesco, Nicola Piovani, Reiner Kuttenberger, John Williams, Herman Yablokoff, elaboradas e orquestradas por Anton Giulio Priolo para o trio de cordas Artemisia String Trio.