Morreu antigo secretário de Estado do Desenvolvimento Rural Vítor Barros

O presidente da Assembleia Municipal de São Pedro do Sul e antigo secretário de Estado do Desenvolvimento Rural entre 1995 e 2002, Vítor Barros, morreu este domingo aos 72 anos, disse à agência Lusa o presidente da câmara.

“Era presidente da assembleia desde 2013, entrou comigo para os órgãos autárquicos. Ele andava doente e morreu esta noite, com 72 anos”, disse o presidente da câmara, Vítor Figueiredo, que decretou três dias de luto municipal, entre este domingo e terça-feira.

Vítor Barros, residente no concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa, onde se realizará o funeral na segunda-feira, foi secretário de Estado do Desenvolvimento Rural nos dois governos de António Guterres (1995-1999 e 1999-2002), no Ministério da Agricultura, primeiro com Fernando Gomes da Silva e depois com Luís Capoulas Santos enquanto ministros.

“Era um homem que se preocupava muito com o concelho de São Pedro do Sul e toda esta região de Lafões, um homem que trabalhou muito junto dos agricultores e das comunidades locais e ajudou muito as populações”, descreveu Vítor Figueiredo.

O presidente da Câmara de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, sublinhou ainda o “interesse muito grande que tinha por todo o mundo rural e pelo interior, mas principalmente por toda a região de Lafões e em concreto por São Pedro do Sul”.

“Era uma mais valia que tínhamos no concelho e em toda a região”

O autarca acrescentou ainda que a visita do secretário de Estado do Ambiente, Hugo Polido Pires, prevista para esta segunda-feira, foi cancelada, assim como as inaugurações previstas.

Ou seja, especificou, a inauguração da estação de tratamento de águas residuais (ETAR) de Lourosa, em Santa Cruz da Trapa, da ETA de Figueiredo de Alva e da ETAR de Vila Maior, ficando adiadas para data a remarcar com o governante.

“Foi com grande tristeza e consternação que o Ministério da Agricultura e Alimentação teve conhecimento da morte de Vítor Barros, antigo Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, nos XIII e XIV Governos Constitucionais de Portugal”, lê-se num comunicado divulgado pelo Governo.

A nota de pesar, assinada pela ministra Maria do Céu Antunes, destaca ainda os cargos que Vítor Barros ocupou, como o de “presidente da Companhia das Lezírias e da Fundação Alter Real, de entre outros cargos públicos que desempenhou, por nomeação e eleição”.

“Dedicou grande parte da sua vida ao serviço público, ao setor agrícola e ao desenvolvimento rural”, sublinha o gabinete da ministra, endereçando “um voto de pesar e de solidariedade a toda a família e amigos”.