Vladimir Putin afirma que eleições americanas de 2020 foram “manipuladas”

O presidente russo Vladimir Putin afirmou esta terça-feira que as eleições presidenciais americanas de 2020, vencidas pelo democrata Joe Biden, foram “manipuladas” pelos votos por correspondência enviados por correio.

"Provavelmente é possível manipular tudo. Da mesma forma que as eleições anteriores foram manipuladas nos Estados Unidos através do voto por correspondência. (…) Compraram boletins de voto por 10 dólares, preencheram-nos e atiraram-nos para as caixas sem qualquer supervisão de observadores, e pronto”, disse, sem exibir qualquer prova.

As declarações de Putin surgem num ano em que o líder russo se vai candidatar a um quinto mandato na presidência do país, em eleições consideradas altamente fraudulentas e manipuladas.

De acordo com a Reuters, os opositores de Putin dizem que as eleições de março na Rússia não são uma verdadeira competição, uma vez que o presidente exerce um poder incontestado e o seu principal rival, Alexei Navalny, está a cumprir mais de 30 anos de prisão por acusações que diz terem sido forjadas.

Recorde-se que Vladimir Putin já esteve envolvido em polémicas relacionadas com as eleições americanas, designadamente em 2016. De acordo com as agências de informação dos Estados Unidos, a Rússia interferiu na campanha eleitoral desse ano, procurando condicionar negativamente a democrata Hillary Clinton e beneficiar Donald Trump, que acabou por vencer.

Apesar de a investigação ao caso, liderada por Robert Mueller, não ter conseguido provar que Trump e o governo russo conspiraram em conjunto, comprovou que Vladimir Putin decretou uma operação, denominada “Projeto Lakhta”, com o objetivo de manipular a opinião pública a favor de Trump, através de publicações nas redes sociais e da promoção de artigos noticiosos das agências estatais russas entre os apoiantes do ex-presidente.