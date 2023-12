Na mesma entrevista em que ameaça a Finlândia (que agora pertence à NATO), Putin considera um "disparate" dizer-se que a Rússia vai atacar um país NATO

Putin alerta para problemas com a vizinha Finlândia depois de o Ocidente a ter "arrastado para a NATO

por Yulia Kesaieva, Darya Tarasova, Benjamin Brown e Amarachi Orie, CNN

O Presidente russo, Vladimir Putin, advertiu que haverá "problemas" com a vizinha Finlândia depois de esta ter aderido à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) no início deste ano.

A adesão da Finlândia à NATO marcou uma importante mudança no panorama da segurança no norte da Europa e acrescentou cerca de 1.300 quilómetros à fronteira da Aliança Atlântica com a Rússia.

Foi também um golpe para o Presidente Putin, que há muito adverte contra a expansão da NATO.

"Eles (o Ocidente) tomaram a Finlândia e arrastaram-na para a NATO! Porquê? Tínhamos algum litígio com a Finlândia? Todas as disputas, incluindo as de natureza territorial em meados do século XX, foram resolvidas há muito tempo", disse Putin numa entrevista publicada no domingo.

"Não havia problemas mas agora vai haver porque vamos criar o distrito militar de Leninegrado e concentrar definitivamente as unidades militares nesse local", acrescentou Putin numa entrevista transmitida pela emissora estatal russa Russia 1.

Putin também classificou como "um completo disparate" as observações do Presidente dos EUA, Joe Biden, que no início do mês avisou que Putin "continuaria a avançar" se tomasse a Ucrânia, sugerindo que a Rússia podia eventualmente atacar um aliado da NATO e arrastar tropas dos EUA para o conflito.

O líder russo disse que a Rússia "não tem nenhuma razão, nenhum interesse, nenhum interesse geopolítico, nem económico, nem político, nem militar, para lutar com os países da NATO", acrescentando que Moscovo não tem quaisquer reivindicações territoriais nos países da NATO.

"Não há qualquer desejo de estragar as relações com eles (países da NATO), estamos interessados em desenvolver relações", acrescentou Putin.

Conflito de fronteiras

A Finlândia tornou-se o 31º membro da NATO ao aderir em abril, duplicando a fronteira direta da Aliança Atlântica com a Rússia.

Mesmo antes de Putin lançar a sua invasão da Ucrânia, exigiu que a NATO limitasse a sua expansão. No entanto, foi a guerra que "alterou o ambiente de segurança da Finlândia", impulsionando o desejo da nação nórdica de aderir à aliança, disse o Presidente Sauli Niinistö em maio de 2022, quando anunciou que o seu país iria tentar aderir.

Poucos meses após a sua candidatura, o governo finlandês disse que iria gastar cerca de 143 milhões de dólares na construção de barreiras ao longo da fronteira oriental da Finlândia com a Rússia, que costumava ter poucas protecções de segurança.

A Finlândia fechou a sua fronteira oriental com a Rússia durante um mês devido a um aumento das travessias de migrantes que Helsínquia classificou como um ataque híbrido russo

Esta semana, a Finlândia voltou a encerrar toda a sua fronteira com a Rússia, alegando que centenas de pessoas estavam a tentar atravessar sem visto.

Depois de ter sido anunciado um novo encerramento no mês passado, o primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, acusou a Rússia de "permitir a instrumentalização de pessoas e de as guiar até à fronteira finlandesa em condições de inverno rigorosas". A Finlândia está determinada a pôr fim a este fenómeno".