Um blogger pró-Kremlin morreu este domingo depois de uma explosão num café de São Petersburgo, na Rússia. O Ministério do Interior do país confirmou a morte de Vladlen Tatarsky, acrescentando que outras 19 pessoas ficaram feridas.

“A polícia do distrito de Vasileostrovsky recebeu a informação de uma explosão num café do bairro Universitetskaya. Como resultado uma pessoa morreu”, informa a nota governamental, que confirma a identidade da vítima.

Para o local acorreram de imediato vários agentes do Diretorado de Investigação Criminal e também responsáveis do governo. Nas redes sociais está a ser partilhado um vídeo que mostra o momento da explosão, vendo-se a parte da esplanada do café a ser completamente destruída após o impacto.

JUST IN: Explosion in St. Petersburg, #Russia at a cafe where Russian military blogger Vladlen Tatarsky was speaking. Footage here, Tatarsky was reportedly killed acc to Russian outlets: pic.twitter.com/76OovZ5JK7 — Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 2, 2023

Até ao momento ainda não se sabem as circunstâncias da morte de Vladlem Tatarsky, cujo verdadeiro nome era Maxim Fomin. No entanto, e segundo a agência RIA Novosti, as autoridades acreditam que a bomba terá sido introduzida no local por uma mulher que transportava uma caixa com uma estatueta que foi entregue ao blogger como um presente. Mais tarde fontes ligadas à investigação confirmaram que um explosivo do tamanho de uma barra de sabão, e que continha cerca de 200 gramas de TNT, explodiu no local.

Vladlem Tatarsky estava no local para uma reunião semanal que costumava manter com um grupo que discutia a guerra na Ucrânia. Os organizadores do encontro, marcado pelas redes sociais, referiram que a entrada era livre. "Um ataque terrorista ocorreu no café que alugámos. Tomámos medidas de segurança mas, infelizmente, não foi suficiente", escreveu o movimento Cyber Front Z no Telegram, de acordo com a RIA Novosti.

Vladlen Tatarsky em discurso momentos antes da explosão (AP)

A imprensa russa descreve-o como correspondente, mas sabe-se que o homem, que tinha mais de 560 mil seguidores no Telegram, fazia várias publicações pró-russas relacionadas com a guerra na Ucrânia.

Ganhou particular popularidade após ter feito um vídeo no Kremlin em que fazia várias ameaças: “Vamos derrotar toda a gente, vamos matar toda a gente, vamos roubar o que for necessário. Tal como gostamos”. Essas imagens foram gravadas à margem da cerimónia de anexação das quatro regiões ucranianas de Donetsk, Kherson, Lugansk e Zaporizhzhia à Rússia.

O website Fontanka refere que o café onde ocorreu a explosão terá pertencido ao fundador do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin.