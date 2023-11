Receitas da Vodafone Portugal aceleram à boleia dos aumentos de preços

O negócio da Vodafone em Portugal voltou a registar bom desempenho no último trimestre, com o crescimento das receitas a acelerar à boleia dos aumentos de preços aplicados em março deste ano.

A operadora revelou esta terça-feira que as receitas com serviços cresceram para 310 milhões de euros no segundo trimestre fiscal de 2024, que corresponde ao período de julho a setembro, um aumento de mais de 8% face aos 286 milhões registados em igual trimestre do ano passado.

A Vodafone sublinha que, no mercado português, tanto os segmentos de consumo como de negócios “continuaram a ter bom desempenho, com mais uma aceleração no crescimento da receita com serviços, apoiada por aumentos de preços contratuais indexados à inflação implementados em março de 2023″, lê-se num comunicado.

“Acrescentámos 80 mil clientes móveis e 21 mil clientes de banda larga fixa durante o período”, refere ainda a operadora liderada em Portugal por Luís Lopes.

Enquanto isso, o Grupo Vodafone sofreu prejuízos de 155 milhões de euros entre abril e setembro, que compara com os lucros de 1,2 mil milhões de euros no mesmo período do ano passado, em parte devido a taxas de câmbio adversas.

Num comunicado enviado à Bolsa de Londres, o grupo de telecomunicações – que em outubro anunciou um acordo com a Zegona para vender 100% da Vodafone Espanha – notou que o lucro operacional deste semestre foi de 1,65 mil milhões de euros, menos 44,2% do que no mesmo período de 2022.

A presidente do Conselho de Administração da Vodafone, Margherita Della Valle, afirmou que a transformação da Vodafone progride à medida que a empresa sai do “desafiante mercado espanhol” para ajustar a dimensão da “carteira para o crescimento”.