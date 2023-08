Assistentes de bordo partilham os seus segredos das viagens aéreas

Navegar no mundo dos aeroportos e dos aviões pode ser stressante, mas se há alguém que é especialista em viagens são os assistentes de bordo.

Intrigada com as suas dicas e truques, a CNN falou com dois veteranos da tripulação de cabina, o assistente de bordo britânico Kris Major e a americana Allie Malis, para saber a sua opinião sobre algumas das principais questões relacionadas com viagens.

Qual é a melhor altura para voar?

Alguns destinos oferecem vários voos ao longo do dia: é melhor ir cedo ou deixar para o fim do dia?

Malis vota na primeira hora da manhã quando está a fazer viagens pessoais.

“Esse é o meu truque”, diz ela. “Não sei se devo dizer a toda a gente. Caso contrário, vão-me tirar todos os voos da manhã.”

A lógica de Malis é que as condições climatéricas têm menos probabilidades de perturbar os voos logo de manhã, e mesmo que tenha havido atrasos no dia anterior, o sistema é normalmente reposto durante a noite.

No que respeita às viagens de férias, Malis - que também é representante para os assuntos governamentais da Association of Professional Flight Attendants, um sindicato que representa a tripulação da American Airlines - sugere que se deixe algum tempo de reserva, se for possível.

Por exemplo, voar no dia anterior à véspera de Natal, em vez de no dia 24, dá-lhe um pouco de margem de manobra.

O que posso fazer se o meu voo estiver atrasado?

Os atrasos acontecem e Malis recorda aos passageiros que os assistentes de bordo e os passageiros estão “na mesma equipa”.

O seu colega Major, que já trabalhou em voos de longo e curto curso durante a sua carreira, e que também é presidente do Comité Conjunto de Tripulantes de Bordo da Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes - que representa os assistentes de bordo e os pilotos europeus -, concorda com esta ideia.

“Se não pudermos ir, não podemos ir”, diz ele. “Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ir, porque é do nosso interesse.”

E, ao contrário do que alguns passageiros possam pensar, os assistentes de bordo não escondem informações dos passageiros. “Não vale a pena”, diz Major.

Por isso, se estiver sentado num voo atrasado, stressado com as ligações perdidas, não hesite em pedir ao seu assistente de bordo toda a informação que puder. Major diz que encaminhará os passageiros para o balcão certo para remarcar um voo e informá-los-á sobre “as perguntas que devem fazer”.

Como se vence o jet lag?

Se estiver a atravessar fusos horários, Major é um grande adepto de uma sesta poderosa à chegada - com uma ressalva: mantenha-a curta, e depois fique acordado até ao cair da noite.

“Não se ponha a dormir até ao fim, porque está a ficar no seu próprio tempo, não está a ajudar o seu próprio relógio biológico a reajustar o seu ritmo circadiano”, diz ele.

Dito isto, por vezes os assistentes de bordo só estão num destino durante 24 horas. Se for esse o caso, Major diz que normalmente ficam no fuso horário de origem. E Malis considera que alguns viajantes podem achar isso útil durante a época festiva.

“Pode ser que a viagem dure apenas alguns dias, mas vai haver jet lag quando se adaptar ao novo fuso horário e jet lag quando regressar alguns dias mais tarde, por isso, possivelmente, ficar no seu fuso horário de origem pode ser útil”, diz ela.

Malis também sublinha a importância da “hidratação, da ingestão de alimentos nutritivos e do exercício físico”. E “manter-se em sincronia com o seu corpo o melhor que puder”.

“Na verdade, a única forma de chegar até aqui na minha carreira como assistente de bordo foi dar prioridade ao descanso”, afirma.

“O cansaço pode afetar tudo, as férias podem ser stressantes, por isso dê a si próprio a melhor oportunidade de descansar adequadamente para desfrutar da época festiva da forma mais positiva e festiva possível.”

Alguma vez fazem upgrade de passageiros a bordo?

Este é o cenário com que a maioria dos passageiros sonha, ser transferido do seu lugar de económica lotado para algo mais luxuoso.

Malis explica que os upgrades devem ser feitos em terra e não a bordo, mas há exceções e, por vezes, um agente em terra informa os assistentes de bordo que determinados passageiros podem ser atualizados.

“Mas há uma lista”, diz ela. “E há um método para a loucura, a forma como a lista é ordenada e priorizada.”

Por vezes, as assistentes de bordo também mudam os passageiros de lugar para que as famílias se possam sentar juntas ou para resolver uma situação de duplicação de lugares.

Mas quando o voo está no ar, os passageiros só serão mudados em situações excecionais - por exemplo, se um passageiro estiver a deixar outro desconfortável.

Os passageiros podem trocar de lugar?

“Se um passageiro quiser pedir a outro passageiro, não podemos impedi-lo”, diz Major, que afirma que, na sua experiência, os passageiros ficam muitas vezes satisfeitos por trocar de lugar para permitir que os pais se sentem com os filhos.

Os assistentes de bordo apoiam este tipo de troca, mas tentarão não interferir, a menos que haja problemas.

“É do nosso interesse juntar as pessoas, porque não queremos que as pessoas se separem”, afirma.

Malis diz que também se esforça para garantir que pais e filhos estejam juntos, mas sugere que essas situações sejam resolvidas antes do embarque, se possível.

“É uma pressão muito grande pedir favores aos passageiros para mudar de lugar e é uma parte do voo muito sensível em termos de tempo quando estamos a embarcar”, afirma.

As pessoas que mudam de lugar também podem entrar em controvérsia se forem para uma área do avião onde outros passageiros pagaram mais para se sentarem.

“De um ponto de vista prático, compreendo... Se tivermos três pessoas apertadas num lugar e uma fila vazia lá em cima, não deveriam todos poder espalhar-se? Que bom que é quando o voo o permite”, diz Malis. “Mas também é preciso respeitar o facto de haver pessoas que pagaram mais para estar ali e outras não, o que é injusto.”

Malis também acha que é um pouco irónico que as filas de saída de emergência sejam por vezes comercializadas como lugares premium, com uma bebida gratuita incluída.

“As pessoas a quem se pede que estejam dispostas e sejam capazes de ajudar em caso de emergência têm talvez mais probabilidades de beber umas bebidas se estiverem aí sentadas. Mas é assim que as coisas são, é assim que esses lugares são comercializados”, diz Malis. “Felizmente, não temos muitas evacuações de emergência”.

Quem tem direito ao apoio de braço do meio?

Major descreve, em tom de brincadeira, a disputa pelo apoio de braço do meio como uma “luta brutal”, mas defende firmemente a posição de que a pessoa que está no meio deve ficar com ele.

Malis concorda: “Não está escrito em lado nenhum, tanto quanto sei, mas acho que a cortesia tácita é que a pessoa no lugar do meio, no lugar do meio, fica com o apoio de braço.”

As cortinas das janelas devem ser mantidas fechadas ou abertas?

Algumas pessoas querem-nas levantadas, outras querem-nas baixadas. Major diz que as persianas podem ser uma questão controversa, particularmente em voos de longo curso, mas a resposta é muitas vezes bastante clara.

“Se for um voo noturno, feche-as”, diz Major. “Basta uma pessoa abrir os estores para que a luz entre e mantenha as pessoas acordadas, o que pode ter um impacto nas pessoas. Mas compreende-se - as pessoas querem olhar para baixo. Se estivermos a sobrevoar os Himalaias, queremos ver o Monte Evereste. Porque não?”

Os estores também têm de estar abertos à chegada devido a normas de segurança, para grande incómodo de alguns passageiros sonolentos. Major diz que, se os viajantes insistirem, tentará explicar que a tripulação precisa de poder ver para se ajustar à luz, caso haja algum problema.

“Penso que as pessoas lidam muito melhor com uma explicação do que com uma ordem”, afirma. “Uma explicação - dá algum respeito mútuo.”

Como é que lida com o facto de estar de pé todo o dia?

Trabalhar como assistente de bordo é um trabalho fisicamente exigente. Em voos de longo ou curto curso, pode estar-se de pé durante horas.

“Tenho palmilhas nos sapatos”, diz Major, acrescentando que é mais difícil para as assistentes de bordo femininas, que por vezes têm de usar saltos altos.

As que o podem fazer escolhem os sapatos mais confortáveis possíveis, diz Major, que afirma que Doc Martens são uma escolha popular.

Malis diz que os saltos altos “acrescentam definitivamente um esforço adicional aos nossos pés”, mas algumas assistentes de bordo têm sapatos de bordo que calçam e que são mais confortáveis.

“É, sem dúvida, um trabalho em que é preciso dar umas boas passadas. Penso que estar de pé é quase tão cansativo como andar, pode ser difícil para a zona lombar”, afirma.

O que faz nos tempos livres durante os voos?

Os voos de longo curso incluem períodos de descanso estruturados para a tripulação de cabina. Os assistentes de bordo retiram-se para uma área separada do avião durante este período de inatividade. As instalações variam consoante a companhia aérea, a rota e o avião.

“Algumas têm camas, outras são apenas assentos confortáveis em locais remotos do avião”, diz Major. “As instalações oferecidas dependem da quantidade de descanso que é suposto ter - e o trabalho que pode fazer baseia-se nisso.”

Ainda assim, nem sempre é fácil dormir num avião - mesmo que seja um assistente de bordo e precise de recarregar baterias antes de voltar ao trabalho.

“Conheço tripulantes que não dormem e leem um livro ou veem um filme no seu iPad ou algo do género”, afirma Major.

Major diz que os assistentes de bordo que trabalham em companhias de baixo custo têm por vezes mais tempo de inatividade a bordo, uma vez que não servem muitas comidas e bebidas. A tripulação de cabina pode tentar tirar o máximo partido dessas pausas.

“Muitas pessoas fazem cursos superiores e aproveitam o tempo de inatividade nos hotéis e noutros locais, e mesmo nos voos, para fazer o trabalho”, diz.

Malis diz que raramente tem tempo para si própria nos seus voos domésticos nos EUA. Se tiver, come um lanche rápido para se restaurar.

As assistentes de bordo comem e bebem a mesma comida que os passageiros?

Malis e Major afirmam que as assistentes de bordo podem comer e beber os produtos gastronómicos da companhia aérea, mas podem optar por não o fazer.

“As opções do avião nem sempre são os alimentos que me vão manter mais alerta”, diz Malis, que diz que normalmente leva na mala snacks leves como húmus, maçãs e pipocas.

“Bebo muito café de avião, devo dizer, mas normalmente trago o meu próprio café - pelo menos tomo um a caminho do trabalho ou no aeroporto que é um pouco mais forte - e bebo-o durante toda a manhã.”

Major diz que evita alimentos que o possam fazer sentir-se inchado. O seu principal objetivo é beber muita água a bordo.

“A tripulação tem sempre uma garrafa de água e uma bebida quente algures, como um chá ou um café”.

Major diz que alguns tripulantes também trazem as suas próprias refeições para bordo, muitas vezes devido a requisitos dietéticos, mas a sua companhia aérea não permite que a tripulação aqueça comida de casa nos fornos de bordo.

Malis diz que a sua companhia aérea permite - em teoria - que os assistentes de bordo aqueçam alimentos trazidos de casa, mas é necessário trazer o recipiente correto e os fornos podem ser imprevisíveis quando se tenta obter a temperatura certa.

Nos voos de férias, Malis diz que alguns membros da tripulação podem ser criativos, trazendo comida para aumentar o ambiente festivo e “para animar a tripulação se estiverem a perder a oportunidade de passar o dia com a família”.

“Há algumas pequenas coisas muito inteligentes que os assistentes de bordo podem fazer na cozinha”, acrescenta. “Mas, na maior parte das vezes, não há muito tempo para o fazer. Na maioria das vezes, as assistentes de bordo estão apenas a tentar encontrar momentos livres para comer alguma coisa e continuar a trabalhar nestes dias de maratona.”

Como é que se lida com passageiros nervosos?

Para alguns passageiros, é o facto de não estarem em controlo. Outros detestam os ruídos não identificados que pontuam o voo.

“Quando encontro alguém que tem medo de voar, tento descobrir qual é o motivo por detrás disso”, diz Major. “Se conseguirmos falar com as pessoas e descobrir porque é que têm medo, então podemos aliviar os seus medos, porque as hipóteses de qualquer coisa mecânica criar uma situação em que o avião se despenhe - é muito remota.”

Algumas pessoas consideram útil aprender mais sobre a mecânica e a logística. Outros passageiros precisam apenas de se distrair, e falar com as assistentes de bordo pode ajudar.

“A tripulação tem a capacidade de descobrir o que é que essa pessoa precisa para aguentar o voo”, diz Major.

Se o Major estiver a falar com um passageiro ansioso antes de o avião descolar, há também um outro fator em jogo - as assistentes de bordo querem evitar que alguém decida levantar voo à última hora, o que pode atrasar o voo e fazer com que o avião perca o seu horário de descolagem.

Major e a sua equipa têm de decidir o mais rapidamente possível se o passageiro pode voar nesse dia.

"Mais uma vez, isso depende das competências da tripulação”, diz Major, que se esforça sempre por manter a calma nesses momentos. Não quero que os passageiros pensem que a minha principal preocupação é: “Vão atrasar-me a fechar as portas e a pôr esta coisa no ar?”

Malis aconselha os passageiros ansiosos a darem-se a conhecer à tripulação. Se ela souber que um passageiro está nervoso, tentará mantê-lo sob controlo durante todo o voo. Recomenda técnicas de respiração e também aconselha a levar consigo um livro absorvente ou a perder-se num programa de televisão ou filme.

Major também aconselha a levar um iPad, livros para colorir ou brinquedos para entreter as crianças e mantê-las o mais calmas possível durante o voo.

Os tripulantes preocupam-se com a turbulência?

Quando está a trabalhar num voo, Malis vê a turbulência como “mais um incómodo e inconveniente”.

“Mas é engraçado, quando sou um passageiro e apanho turbulência, sinto-me como qualquer outro passageiro, o que não faz qualquer sentido. Estou sempre a pensar: 'O que foi aquele solavanco? Está tudo bem?”.

É um lembrete de que um voo acidentado não é agradável para ninguém - mesmo que normalmente não seja nada de preocupante.

O que fazer numa situação médica a bordo?

Major diz que a forma como a tripulação aborda uma situação médica a bordo depende de vários fatores, incluindo a natureza da situação e as preferências da tripulação.

Geralmente, não opta pela chamada clássica “há um médico a bordo?”.

“No Reino Unido, a maior parte das tripulações não pede um médico, fazem-no elas próprias. Não queremos envolver alguém que não conheça o nosso ambiente”.

As assistentes de bordo têm material médico a bordo para o caso de emergências, embora só possam administrar certos medicamentos sob a direção de uma chamada de rádio para terra.

“Eles podem explicar-nos o que precisamos de saber se for necessário”, diz Major, que diz nunca ter feito um parto a bordo, mas já esteve perto disso.

“Se alguém estiver a ter uma paragem cardíaca, temos o desfibrilhador, podemos fazê-lo. Se um médico quiser ajudar-nos, pode fazê-lo, mas isso depende da especialidade do médico”.

Malis diz que nos seus voos nos EUA, a tripulação de cabina também faz chamadas para os médicos em terra em caso de emergência médica. Mas, ao contrário de Major, ela diz que “ter um médico ou uma enfermeira no voo é definitivamente preferível ou útil”.

“Pessoalmente, preferia chamar um médico num avião. Penso que eles são obviamente os mais bem treinados para esse tipo de circunstâncias. Mas nós temos recursos em terra e a nossa própria formação básica que cobre muitas coisas.”

Como se faz quando há uma celebridade no voo?

Toda a gente tem de encontrar uma forma de ir do ponto A ao ponto B, mesmo as celebridades. De facto, Major diz que em quase todos os voos transatlânticos, é provável que haja alguém pelo menos moderadamente famoso entre as centenas de passageiros.

De um modo geral, a tripulação de cabina não é avisada de que uma celebridade vai estar a bordo - normalmente só se apercebem quando veem o seu nome na lista de passageiros.

Mas há algumas exceções.

“Por vezes, somos notificados de que há um VIP a bordo - normalmente são as famílias reais”, diz Major.

E sim, algumas celebridades têm a reputação de serem mal-educadas, e essa reputação espalha-se entre os assistentes de bordo.

Do mesmo modo, algumas celebridades são conhecidas entre a tripulação de cabina por serem simpáticas e encantadoras.

Malis diz que, muitas vezes, os outros passageiros não fazem ideia de que estão a conviver com estrelas de renome.

“Se estiver sentado na parte de trás de um avião, há uma grande probabilidade de haver uma celebridade na primeira classe que nem sequer sabe que lá está”, afirma.

Há códigos que utilizam para se referirem aos passageiros?

Major diz que quando começou a voar há duas décadas, as assistentes de bordo utilizavam por vezes o código “BOB”, ou seja, “o melhor a bordo” [“best on board”], para se referirem ao passageiro mais bonito.

“É apenas um pouco divertido”, diz ele, acrescentando que não é tão comum agora. “Estamos a falar de há uns anos atrás”.

O que pensa quando os passageiros aplaudem quando o avião aterra?

Major sugere que se trata de uma coisa regional e que é mais comum nos voos europeus.

“Os italianos fazem-no em todos os voos, todas as vezes. Por vezes, depois de uma turbulência grave, acontece. As pessoas ficam aliviadas por chegarem lá, porque não compreendem bem a turbulência”, diz ele.

Malis diz que, nos EUA, os passageiros normalmente só batem palmas depois de um voo muito turbulento.

“Acho que as pessoas ficam surpreendidas por o avião ter aterrado, não tenho a certeza. A maioria dos aviões aterra”, diz ela. “Pessoalmente, acho que é um bocado foleiro. Acho que muitos comissários de bordo concordariam comigo sobre isso.”

Que coisas estranhas é que as pessoas deixam para trás na cabine?

É melhor não ir por aí.

“Tudo o que a sua imaginação conseguir inventar, nós já o teremos encontrado”, diz Major.

Já alguma vez fez amizade com um passageiro?

Uma vez, Major deu boleia a um passageiro retido no seu carro e ainda hoje estão ligados através das redes sociais.

Quanto a Malis, ela diz que o facto de os assistentes de bordo se relacionarem ou não com os passageiros depende do seu nível de conforto pessoal, e que os limites devem ser sempre respeitados.

“Já houve casos de passageiros que perseguiram assistentes de bordo e coisas do género. Por isso, é importante mantermos uma certa linha profissional”, afirma.

Mas uma vez acabou por voar com o seu treinador de basquetebol do quinto ano, por mera coincidência, o que foi divertido.

E tanto Malis como Major conhecem histórias de assistentes de bordo que se casaram com passageiros.

Pode aceitar presentes dos passageiros?

Major diz que as assistentes de bordo só podem aceitar pacotes selados, devido às implicações de segurança.

Malis diz que a tripulação aprecia genuinamente os sinais de apreço.

“Alegra-nos realmente o dia quando as pessoas têm a frontalidade de nos reconhecer desta forma”, diz ela.

“Recebemos muitos chocolates. Os cartões de oferta do Starbucks são ótimos.”

Malis não tem a certeza da política atual, mas recorda que, em tempos, foi dito aos assistentes de bordo para recusarem dinheiro três vezes, mas que podiam aceitá-lo à quarta tentativa.

Embora seja muito agradável quando a tripulação recebe presentes nas férias, Malis diz que mesmo um simples sorriso faz uma grande diferença e pode mudar a atmosfera a bordo.

“Vocês ficariam surpreendidos com a quantidade de pessoas que nos ignoram quando nos cumprimentamos e nem sequer olham para nós ou nos dizem alguma coisa”, afirma.

“Não sei se a primeira escolha de alguém é viajar de avião nas férias. Mas estamos todos juntos nisto”.

Este artigo foi publicado originalmente na CNN em novembro de 2022 e foi atualizada e republicado em dezembro de 2022