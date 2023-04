O grupo mercenário russo Wagner está a fornecer mísseis às Forças de Apoio Rápido (RSF) do Sudão para ajudar na sua luta contra o exército do país, disseram à CNN fontes diplomáticas sudanesas e regionais.

Segundo as fontes, mísseis terra-ar têm reforçado significativamente os combatentes paramilitares da RSF e o seu líder Mohamed Hamdan Dagalo na luta pelo poder com o general Abdel Fattah al-Burhan, governante militar do Sudão e chefe das Forças Armadas.

Na fronteira com a Líbia, onde um general desonesto apoiado por Wagner, Khalifa Haftar, controla extensões de terra, imagens de satélite suportam estas reivindicações, mostrando um aumento invulgar de atividade nas bases da Wagner.

O poderoso grupo mercenário russo tem desempenhado um papel público e central nas campanhas militares estrangeiras de Moscovo, nomeadamente na Ucrânia, e tem sido repetidamente acusado de cometer atrocidades. Em África, tem ajudado a apoiar a crescente influência de Moscovo e na apropriação de recursos.

Dagalo e Burhan disputavam o poder em negociações sobre o restabelecimento da liderança civil no Sudão, quando estas terminaram abruptamente, resultando numa das piores violências que o país conheceu em décadas.

Os combates resultaram já na morte de centenas de pessoas e privaram milhões de eletricidade, água e alimentos.

Mohamed Hamdan Dagalo, antigo chefe adjunto do Conselho Militar Transitório do Sudão e líder paramilitar, na cerimónia de assinatura do acordo de paz e cessar-fogo em Juba, Sudão do Sul, a 21 de outubro de 2019. REUTERS/Samir Bol

Imagens de satélite mostram aumento de atividade

Imagens de satélite analisadas pela CNN e pelo grupo de open source "All Eyes on Wagner" ["Todos os olhos na Wagner", na tradução para português] mostram um avião de transporte russo a voar entre duas bases aéreas líbias pertencentes a Haftar e usadas pelo grupo paramilitar russo, que é alvo de sanções internacionais.

Haftar tem apoiado a RSF, dizem fontes, embora negue tomar partido. E o aumento de atividade da Wagner nas bases de Haftar, combinado com observações de fontes diplomáticas sudanesas e regionais, sugere que tanto a Rússia como o general líbio estavam a preparar-se para apoiar a RSF, mesmo antes da erupção dos confrontos.

A movimentação do avião de transporte Ilyushin-76, de fabrico soviético, começou dois dias antes do início do conflito no Sudão, no sábado, e continuou pelo menos até quarta-feira, de acordo com imagens de satélite e com o analista de imagens Gerjon, sediado nos Países Baixos.

O Ilyushin-76 voou da base aérea de Khadim, na Líbia, para a cidade costeira síria de Latakia - onde a Rússia tem uma importante base aérea - na quinta-feira, 13 de abril. No dia seguinte, voou de volta para Khadim. No dia seguinte, voou novamente para outra base aérea de Haftar na Líbia, agora em Jufra. Estacionou numa área isolada, algo que o rastreador de voo Gerjon considerou altamente invulgar. Este foi o dia em que o conflito eclodiu.

O avião de transporte regressou a Latakia na terça-feira antes de voar de volta para a base aérea da milícia líbia de Khadim e depois para Jufra, de acordo com a pesquisa de Gerjon. Nesse dia, a Rússia lançou mísseis terra-ar para as posições da milícia de Dagalo no noroeste do Sudão, de acordo com fontes regionais e sudanesas.

Durante anos, Dagalo foi um dos principais beneficiários do envolvimento russo no Sudão, como o maior destinatário das armas e treino de Moscovo.

Imagem de satélite mostra o Ilyushin-76, de fabrico soviético, na base aérea al-Khadim da Líbia, utilizada pela Wagner, em 18 de abril de 2023. Maxar Technologies

Uma investigação da CNN de julho de 2022 expôs o aprofundamento dos laços entre Moscovo e a liderança militar do Sudão, que concedeu à Rússia acesso às riquezas de ouro do país da África Oriental em troca de apoio militar e político. A relação séria começou após a invasão da Crimeia em 2014, quando a Rússia começou a ver as riquezas de ouro africanas como uma forma de contornar uma série de sanções ocidentais.

A invasão da Ucrânia em 2022 e a onda de sanções que se seguiu aceleraram a pilhagem de ouro da Rússia no Sudão e reforçaram ainda mais o domínio militar, aumentando a atividade da Wagner no país.

Na véspera da Rússia lançar a sua invasão em grande escala da Ucrânia em 2022, Dagalo chefiou uma delegação sudanesa em Moscovo para "fazer avançar as relações" entre os dois países.

A movimentação do avião de transporte Ilyushin-76 começou dois dias antes do início do conflito no Sudão. Tecnologias Maxar

Burhan e o exército sudanês também receberam anteriormente o apoio da Rússia. Burhan e Dagalo eram aliados antes do início dos combates. Juntos, lideraram golpes de Estado em 2019 e 2021. Ambos os líderes foram também anteriormente apoiados pelos Emirados Árabes Unidos e pela Arábia Saudita.

As duas potências do Médio Oriente apelaram à calma no Sudão, com receios de repercussões regionais mais amplas.

No entanto, os atores estrangeiros já estão a começar a intervir no conflito. O Egito tem uma relação de longa data com Burhan e tem-o apoiado privadamente na luta pelo poder, segundo fontes diplomáticas sudanesas e regionais. Um grupo de soldados egípcios foi capturado pela RSF num aeroporto militar no norte do Sudão, no primeiro dia da violência, e libertado dias depois.

Numa declaração à CNN, a RSF negou ter recebido ajuda da Rússia e da Líbia. Reiterou a sua negação na sexta-feira e alegou que o seu rival, as Forças Armadas do Sudão (SAF) de al-Burhan, é que se tinha alinhado "com estas forças estrangeiras, não a RSF".

A CNN contactou a SAF para obter um esclarecimento.

O chefe russo do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, negou qualquer envolvimento no conflito.

"Deixem-me reiterar mais uma vez: o Grupo Wagner não está de forma alguma envolvido no conflito sudanês", disse Prigozhin no canal de Telegram oficial. "As perguntas dos meios de comunicação sobre qualquer assistência ao general Daglo, ou a Al-Burhan, ou quaisquer outros indivíduos no Sudão não são mais do que uma tentativa de provocação."

Haftar ainda não respondeu ao pedido de esclarecimentos da CNN.

