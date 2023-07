Tiroteio em Washington faz nove feridos durante os festejos do 4 de julho

Nove pessoas ficaram feridas durante um tiroteio, esta madrugada, em Washington, avança a Associated Press, que cita fonte da polícia. De acordo com a mesma fonte, entre os feridos estão uma criança de nove anos e um jovem de 17.

Segundo o chefe-adjunto do departamento de Polícia Metropolitana, Leslie Parsons, o tiroteio aconteceu cerca da 1:00 na Meade Street. À chegada dos agentes ao local, foram descobertas várias pessoas baleadas.

De acordo com Parsons, um SUV de cor escura foi visto a passar pelo bairro, a parar e a disparar contra as vítimas que estavam no exterior a festejar o feriado de 4 de julho.

Os feridos foram levados para o hospital, mas nenhuma das vítimas corre risco de vida.

A polícia investiga agora se havia mais do que uma pessoa dentro do SUV, uma vez que ainda não foram efetuadas quaisquer detenções relacionadas com o caso.

O ataque desta quarta-feira acontece depois de 30 pessoas terem sido baleadas, duas delas mortalmente, em Baltimore, e sete pessoas terem sido baleadas na Filadélfia.

Já no Texas, três pessoas morreram e outras oito ficaram feridas quando vários homens dispararam indiscriminadamente contra uma multidão de centenas de pessoas que se tinham reunido num bairro do Texas após um festival na zona.

O Gun Violence Archive registou 339 tiroteios em massa, na primeira metade do ano nos Estados Unidos, assim classificados pelo portal sempre que causem pelo menos quatro mortos ou feridos. Este é o valor mais elevado de sempre.

Especialistas têm tentado explicar o aumento de homicídios e outros tipos de violência nos últimos anos, acentuado durante a pandemia da covid-19, devido ao predomínio de armas nos Estados Unidos ou táticas policiais menos agressivas.