Marcelo satisfeito com toda a polémica que envolveu o afastamento de Paddy Cosgrave da Web Summit: foi "a melhor publicidade"

O Presidente da República disse esta quinta-feira que a polémica que levou à saída de Paddy Cosgrave da Web Summit foi "a melhor publicidade" para esta edição da cimeira tecnológica em Lisboa, em que prometeu aparecer "de surpresa".

Marcelo Rebelo de Sousa falava em Lisboa no encontro anual com startups portuguesas que vão participar nesta cimeira – que desta vez, ao contrário do que tem sido habitual, não conta com a participação da presidente executiva da Web Summit, que é agora Katherina Maher.

"[Esta edição] vai correr muito bem. E digo-vos: ironicamente, o que se passou só aumentou a atenção sobre a Web Summit. É o tipo de publicidade que parece às vezes negativa mas é a melhor publicidade: digam mal de mim, mas falem, ou digam que há pequenos problemas, mas falem", declarou o chefe de Estado.

Segundo o Presidente da República, "na balança de poderes no mundo mexer com um ou outro interlocutor, um ou outro protagonista da Web Summit só prova a importância da Web Summit".

Paddy Cosgrave demitiu-se a 21 de outubro, depois de grandes empresas como a Google, a Meta e a Amazon cancelarem a sua participação na Web Summit por causa de uma mensagem que publicou na rede social X, ex-Twitter, sobre a guerra entre Israel e o Hamas, pela qual acabou por pedir desculpa.

"Estou impressionado com a retórica e as ações de tantos líderes e governos ocidentais que, com a exceção em particular do Governo da Irlanda, que por uma vez está a fazer a coisa certa. Os crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados e devem ser denunciados pelo que são", foi a mensagem que Paddy Cosgrave, cofundador da Web Summit, escreveu a 13 de outubro.

A edição deste ano desta cimeira tecnológica em Lisboa decorre entre 13 e 16 de novembro.