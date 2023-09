Medicamento para perda de peso Wegovy produz o "maior benefício alguma vez observado" em doentes com insuficiência cardíaca

O semaglutido, um medicamento para a diabetes e a perda de peso, permitiu reduzir significativamente os sintomas e melhorar a qualidade de vida das pessoas com obesidade e com a forma mais comum de insuficiência cardíaca num ensaio clínico, potencialmente expandindo a utilização deste medicamento, já muito popular, para lá da diabetes e da perda de peso, e oferecendo uma nova opção de tratamento.

O estudo junto de 529 pacientes, financiado pelo fabricante de medicamentos Novo Nordisk, apurou que uma dose semanal de 2,4 miligramas de semaglutido, vendida como Wegovy para perda de peso, levou a uma melhoria de 17 pontos numa escala de 100 pontos que é usada para avaliar os sintomas de uma condição conhecida como insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Em comparação, os participantes que receberam um placebo registaram uma melhoria de 9 pontos. O estudo foi publicado na sexta-feira no New England Journal of Medicine.

Em termos reais, essa diferença significa que o Wegovy ajudou as pessoas com insuficiência cardíaca a terem menos falta de ar, fadiga, dificuldade em se esforçarem e inchaço, bem como uma melhor função de exercício e qualidade de vida, tudo parte de uma escala conhecida como a pontuação de resumo clínico do Questionário de Cardiomiopatia de Kansas City, disse o médico Mikhail Kosiborod, cardiologista e vice-presidente de pesquisa do Saint Luke's Mid America Heart Institute, Kansas City, Missouri, nos EUA, que liderou o ensaio.

"Este é o maior benefício de tratamento que já vimos para esse ponto final nesta população de pacientes com qualquer medicamento", disse Kosiborod à CNN antes da reunião da Sociedade Europeia de Cardiologia em Amesterdão, onde os resultados estão a ser apresentados.

Há 64 milhões de pessoas em todo o mundo que vivem com insuficiência cardíaca, disse a Novo Nordisk num comunicado sobre os resultados do ensaio. Trata-se de uma doença em que o coração não consegue bombear sangue suficiente para satisfazer as necessidades do organismo.

A fração de ejeção preservada significa que o coração consegue bombear normalmente, mas está demasiado rígido para se encher adequadamente. Este tipo de insuficiência cardíaca é responsável por mais de metade dos casos nos EUA e a sua prevalência está a aumentar, segundo Kosiborod e os seus co-autores.

Kosiborod e os seus co-autores observaram que 80% dos doentes com este tipo de insuficiência cardíaca nos EUA são obesos ou caracterizados como tendo excesso de peso. Outro objetivo do estudo era a perda de peso, e o medicamento também foi bem sucedido nesse aspeto: os participantes que tomaram semaglutido perderam cerca de 13% do seu peso corporal, em comparação com 2,6% dos que tomaram placebo, ao longo do ensaio de um ano.

Até há pouco tempo, as principais opções de tratamento para as pessoas com este tipo de insuficiência cardíaca eram os diuréticos, por vezes designados por "comprimidos de água", disse Kosiborod. Estes aumentam a micção para reduzir a quantidade de líquido no corpo e podem aliviar temporariamente os sintomas, mas são "lamentavelmente insuficientes", explicou.

Outra classe de medicamentos, conhecidos como inibidores SGLT2, também utilizados para a diabetes tipo 2, demonstrou reduzir o risco de hospitalização por insuficiência cardíaca, mas "não é suficiente para a maioria das pessoas", disse Kosiborod. As melhorias nos sintomas "são relativamente modestas".

O ensaio com semaglutido avaliou a função do exercício usando uma métrica conhecida como teste de caminhada de seis minutos. Verificou-se que, no final do ensaio, o medicamento ajudou os participantes a caminhar 20 metros mais do que as pessoas que receberam um placebo.

Houve menos acontecimentos graves de segurança no grupo do medicamento do que no grupo do placebo, embora mais pacientes tenham parado de tomar semaglutido, principalmente devido a problemas gastrointestinais que são efeitos colaterais comuns com esta classe de medicamentos, conhecidos como agonistas do recetor GLP-1.

Uma limitação do ensaio foi a sua falta de diversidade: 96% dos participantes eram brancos.

"Nós, enquanto comunidade de ensaios clínicos, sabemos que precisamos de fazer melhor em termos de doentes negros, hispânicos e de outras origens que estão sub-representadas nos ensaios clínicos", afirmou Kosiborod.

Ele observou que outro ensaio de insuficiência cardíaca de semaglutido, que inclui pacientes com diabetes, deve ter resultados em breve, e reunir os dados poderia dar uma imagem melhor de como o medicamento funciona para pessoas de diferentes origens raciais e étnicas.

Os novos dados baseiam-se noutros resultados recentes que sugerem que o Wegovy pode ser prescrito por razões que vão para lá da perda de peso. No início de agosto, a Novo Nordisk anunciou que o Wegovy reduz em 20% o risco de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral ou morte relacionada com o coração em pessoas com doenças cardiovasculares e obesidade, um resultado que se espera venha a impulsionar ainda mais a utilização do medicamento. A empresa já não consegue acompanhar a procura e teve de restringir o acesso a algumas doses iniciais mais baixas do medicamento para poder satisfazer as necessidades de abastecimento dos doentes já estabelecidos.

O Wegovy e o seu medicamento irmão para a diabetes de tipo 2, o Ozempic, bem como um medicamento semelhante da Eli Lilly chamado Mounjaro, têm vindo a transformar a forma como os médicos abordam a perda de peso com medicamentos, após décadas de medicamentos com fraca eficácia e problemas de segurança perigosos.

E estão também a mudar a forma como os investigadores pensam sobre a obesidade e os resultados na insuficiência cardíaca contribuem para essa mudança de paradigma, afirmou Kosiborod.

"É evidente que não podemos continuar a tratar a obesidade apenas como algo que ocorre acidentalmente nestes doentes", afirmou. "É provavelmente a causa principal das complicações e deve ser tratada como tal".

No entanto, ele salientou que o medicamento pode estar a ajudar de outras formas além das relacionadas com a perda de peso: através da redução da inflamação e da congestão, por exemplo.

Kosiborod disse que, como médico que cuida de pacientes, achou os resultados "extremamente gratificantes, porque o que agora posso dizer-lhes é que temos provas bastante definitivas de que, se prescrevermos este medicamento, eles sentir-se-ão melhor e serão capazes de fazer mais, e isso terá um impacto significativo na sua qualidade de vida".