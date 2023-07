Não consegue enviar mensagens no WhatsApp? Não é o único. Aplicação está com falhas

Utilizadores reportam problemas no WhatsApp, Instagram e Facebook

O WhatsApp está com problemas nos serviços esta quarta-feira. De acordo com o Downdetector, mais de 10 mil utilizadores dão conta de problemas com a aplicação.

Segundo o site, que exibe um gráfico com os problemas reportados, 79% dos utilizadores não consegue enviar mensagens através da aplicação, enquanto 5% não consegue enviar através da web. Outros 16% dão conta de problemas com o servidor.

O problema foi verificado a nível mundial.

Em Portugal, perto das 22:00, o serviço começou a regressar ao normal.