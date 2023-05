Enganou-se? Já não precisa de apagar. WhatsApp já permite editar mensagens até 15 minutos após o envio

O WhatsApp já permite editar mensagens até 15 minutos após o seu envio. “Para os momentos em que se comete um erro ou simplesmente se muda de ideias, agora pode editar as suas mensagens enviadas no WhatsApp, pode ler-se no blog da aplicação.

Esta funcionalidade já era há muito aguardada pelos utilizadores do WhatsApp e agora, para tirar partido da mesma, basta manter pressionada uma mensagem enviada e escolher a opção “Editar”.

As mensagens editadas serão marcadas como tal, de modo que os restantes utilizadores saibam da correção, embora o histórico de edição não seja disponibilizado. À semelhança do sucedido com as mensagens normais, chamadas e media, as mensagens editadas estarão igualmente encriptadas, garante a equipa do WhatsApp.

A equipa avança ainda que a funcionalidade está a ser gradualmente implementada, estando disponível para todos nas próximas semanas. Antes da implementação desta funcionalidade, os utilizadores podiam corrigir um erro ao apagar a mensagem enviada e escrever uma nova, algo que alertava os destinatários visto que a mensagem removida fica sinalizada como tal.

A atualização surge após concorrentes como Telegram e Signal já permitirem que os utilizadores editem as suas mensagens, enquanto o Twitter disponibilizou a funcionalidade no ano passado. Os subscritores do Twitter Blue podem editar um tweet até 30 minutos após a sua publicação.