Após superar em 2020 a marca dos 2 mil milhões de utilizadores, o Whatsapp tornou-se numa das aplicações de envio de mensagens mais utilizadas do mundo. Com o aumento na popularidade desta aplicação, destacamos também um conjunto de funcionalidades de que nem todos os utilizadores podem estar a par e descobrimos que nem mesmo o ChatGPT, o novo fenómeno de inteligência artificial, escapa à aplicação.

ChatGPT

Embora não seja uma funcionalidade integrada no Whatsapp, os chatbots representam uma ferramenta já disponível há vários anos. Um chatbot é um programa de computador com o objetivo de simular uma conversa humana, geralmente via texto. Estas ferramentas estão disponíveis para aplicações de mensagens como o Discord ou o Whatsapp, mas são também usadas em grande peso nos serviços de atendimento ao cliente, automatizando tarefas.

Sendo que o ChatGPT, até à data, não possui uma aplicação oficial para Android ou iOS, é possível associar essa ferramenta a um chatbot, que servirá de ponte entre a inteligência artificial e o utilizador, via Whatsapp. Qualquer pessoa com o devido conhecimento técnico pode criar um chatbot associado ao ChatGPT, já que existem inúmeras ferramentas gratuitas para tal. Por outro lado, o próprio ChatGPT disponibiliza uma chave API - um tipo de chave utilizado para conectar e partilhar dados entre programas - para quem quiser tirar partido desta inteligência artificial.

Neste caso, para aceder ao ChatGPT no Whatsapp, será necessário o recurso ao serviço “God in a Box”. Conforme divulgado e testado pelo portal Pplware, para usar esta solução o utilizador deve registar-se junto do portal e seguir o processo. Para tal, será necessária uma conta Google e, após terminar, ser-lhe-á divulgado um número associado ao chatbot para adicionar no Whatsapp. Após confirmar o registo, algo explicado durante o processo, pode começar a interagir com o ChatGPT.

Há que ter em conta que o “God in a Box” é um serviço pago, embora tenha disponível uma versão gratuita e limitada. Enquanto utilizador gratuito, é possível fazer 10 questões por mês, enviar uma mensagem a cada 10 segundos, havendo ainda uma limitação de 256 caracteres por resposta da dada pelo bot.

Desfocar uma fotografia

O Whatsapp possui um editor de fotografias integrado na aplicação onde poderá fazer edições básicas, como cortar ou girar a imagem, aplicar um filtro, acrescentar emojis, texto, ou ainda desenhar. Contudo, também poderá desfocar uma imagem, de modo a ocultar informação sensível antes do envio de uma fotografia.

Para este fim, basta selecionar primeiro a fotografia que deseja enviar, começando por abrir uma conversa e selecionar o ícone da câmara, junto do campo da mensagem. Depois de escolhida, terá de tocar no ícone Desenhar, no canto superior direito. Além de poder selecionar a cor e espessura desejada com esta opção, pode ainda desfocar parte, ou a totalidade, da fotografia, bastando para isso selecionar a opção Desfocar (quarta opção a contar da esquerda, no canto inferior direito).

Avatares

Numa das últimas atualizações do Whatsapp, foram introduzidos os avatares. A novidade foi anunciada em dezembro, sendo que a funcionalidade está disponível tanto para quem usa Android, como para quem usa iPhone (iOS). Através desta nova funcionalidade, os utilizadores podem criar uma “versão digital de si”, pode ler-se no blog da aplicação. Os utilizadores podem contar com inúmeras combinações de penteados, características faciais e roupas.

Posteriormente, este avatar pode ser usado enquanto foto de perfil, ou em stickers personalizados na aplicação. Para aceder a esta ferramenta, basta abrir a aplicação e clicar nos três pontos localizados no canto superior direito. Em seguida, basta clicar na opção “Avatar”, e seguir o processo de criação disponibilizado.

Listas de envio

As listas de envio são uma funcionalidade que permite o envio de uma mensagem para várias pessoas em simultâneo, sem a necessidade de selecionar individualmente cada contacto, ou de criar mais uma conversa de grupo.

A lista deve ser criada em antemão, mas, após este passo, não terá de o voltar a fazer. A funcionalidade assemelha-se aos grupos do Whatsapp, com a diferença que, através das listas de envio, as mensagens são enviadas individualmente para os destinatários sem o conhecimento dos restantes utilizadores abrangidos, tal como o envio de um email com contactos em BCC (blind carbon copy).

Para criar uma lista de envio basta aceder à aplicação, selecionar os três pontos no canto superior direito do ecrã, clicar em “Novo envio”, e escolher os contactos a incluir na lista de envio. Após estes passos, ficará com uma conversa única com os contactos da lista recém-criada. Em iOS, o processo é semelhante, bastando tocar em Listas de envio, na parte superior do ecrã Conversas. Em seguida, basta aceder a Nova lista, na parte inferior do ecrã Listas de envio e, por fim, Criar a referida lista.

Também é importante sublinhar que, quando enviar uma mensagem para um lista de envio, a mensagem só será enviada para os destinatários com o seu número de telemóvel guardado na respetiva lista de contactos. Os destinatários irão receber a mensagem enviada na forma de uma mensagem normal, sendo que as respostas serão igualmente apresentadas desta forma ao remetente.

Mensagens com estrela

Para encontrar mensagens específicas, os utilizadores podem contar com duas ferramentas. A primeira diz respeito à barra de pesquisa no topo do ecrã principal, assim que abre o Whatsapp. Em alternativa pode ainda selecionar a opção Pesquisar, por meio das definições (três pontos) no canto superior direito, já dentro de uma conversa em particular.

No entanto, uma forma igualmente simples consiste nas mensagens com estrela, ou favoritos. Sempre que identificar uma mensagem que deseja preservar, basta selecionar a mesma e mantê-la pressionada. Em seguida, basta selecionar o ícone da estrela que irá surgir no topo do ecrã. O processo é idêntico quer para Android, quer para iOS. Depois de marcada, dispõe de um separador próprio onde irá encontrar, num único sítio, todas as mensagens guardadas.

Para aceder a este separador basta ir às definições (três pontos) no canto superior direito, e clicar na opção Mensagens com estrelas.