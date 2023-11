Porque é que a indústria americana do whisky se está a passar

A indústria do whisky, avaliada em 5,1 mil milhões de dólares (4,8 mil milhões de euros), é um grande negócio. Embora a maior parte do uísque destilado nos EUA permaneça no país, cerca de 1,3 mil milhões de dólares (1,2 mil mlihões de euros) foram enviados para o estrangeiro no ano passado, representando 62% de todas as exportações de bebidas espirituosas americanas.

Mas isso poderá mudar em breve. A UE, o maior mercado de exportação de uísque americano, deverá impor uma tarifa de 50% sobre as importações do licor dourado no próximo ano. Os defensores da indústria das bebidas espirituosas afirmam que isso seria um golpe devastador para uma parte crescente da economia dos EUA.

Há duas décadas, havia 35 destilarias de uísque nos Estados Unidos. Atualmente, esse número explodiu para 2.600.

Esta medida faz parte de um pacote de direitos aduaneiros de retaliação que a UE está a impor aos produtos norte-americanos devido a uma disputa sobre o aço e o alumínio.

E esta não é a primeira vez que o whisky americano é objeto deste tipo de retaliação. Entre junho de 2018 e dezembro de 2021, foi imposto um imposto de 25% sobre a bebida espirituosa, o que diminuiu as exportações de uísque americano em 18%.

Desde a suspensão dessa taxa, o sector voltou a ganhar vida. As exportações de uísque americano para a UE aumentaram 118% no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022.

Um alto funcionário da Comissão Europeia disse na semana passada que a UE pretendia resolver a disputa sobre o aço e o alumínio até o final do ano. Mas os defensores da indústria do uísque dos EUA receiam que o tempo esteja a esgotar-se para encontrar uma forma de evitar danos "dramáticos".

Falámos com Chris Swonger, presidente e diretor executivo do Conselho das Bebidas Destiladas e Espirituosas dos Estados Unidos, sobre o que se segue.

(Esta entrevista foi editada por questões de extensão e clareza).

CNN: Como é que estas tarifas surgiram?

Chris Swonger: Durante a era Donald Trump, o presidente adoptou uma postura muito agressiva em relação a uma série de questões comerciais em todo o mundo, incluindo com a União Europeia. Uma das grandes questões relacionadas com o comércio foram os desafios relacionados com o aço e o alumínio.

Assim, o presidente dos EUA tinha a sua posição sobre o aço e o alumínio e, em resposta, em junho de 2018, os europeus impuseram uma tarifa de 25% sobre o whisky americano, juntamente com outros produtos. A indústria ficou muito alarmada com isso porque estávamos envolvidos numa disputa comercial que não estava relacionada com a nossa indústria. As coisas andaram para trás e para a frente até 2021, altura em que os direitos aduaneiros sobre o uísque americano foram suspensos e nós suspirámos de alívio.

Foram suspensas porque os EUA e a UE se comprometeram a tentar resolver o caso do aço e do alumínio. Essa suspensão termina no final de dezembro de 2023. E se não for resolvido em negociações antes disso, a UE imporá automaticamente uma tarifa de 50% sobre o uísque americano em 1 de janeiro.

A liderança e os esforços da administração Biden nesta matéria permitiram a suspensão das tarifas sobre o uísque americano e todos os produtos de bebidas espirituosas destiladas, mas estamos ansiosos, com razão, porque uma tarifa de 50% sobre o uísque americano seria mais do que devastadora para as exportações.

Houve algum progresso?

O Presidente Joe Biden reuniu-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no dia 20 de outubro e tínhamos grandes esperanças de que fosse feito algum anúncio sobre a continuação da suspensão ou eliminação dessas tarifas. Não houve e ficámos desapontados.

Mas estamos cautelosamente optimistas. A administração Biden está bem ciente disso. Tivemos uma série de reuniões com os nossos homólogos europeus. Mas estamos a tocar as campainhas de alarme agora porque estamos a contar com o tempo, temos menos de dois meses.

Mas, Deus nos livre, não queremos que estas tarifas continuem. Quando as tarifas foram impostas, as exportações de uísque americano sofreram um impacto significativo. Isso teve impacto no emprego e no crescimento económico. Desde que essas tarifas foram suspensas, assistimos a uma recuperação das exportações de uísque americano para níveis superiores aos anteriores à pandemia.

Quando há negociações como estas no seio dos governos, elas nunca acontecem mais cedo do que tarde. É apenas a natureza da besta de negociar disputas comerciais complexas. Esperamos apenas que algo seja resolvido entre agora e os próximos 45 dias, porque as empresas têm de fazer planos de contingência para esta situação.

Qual será o prejuízo desta tarifa para os fabricantes de whisky? Pode quantificar esse prejuízo?

A UE é o maior mercado de exportação americano e, devido à tarifa anterior de 25% - que é metade da tarifa que vai ser aplicada - as exportações caíram 20%. Passaram de 550 milhões de dólares para 440 milhões de dólares entre 2018 e 2021. Se duplicássemos esse valor, seria bastante significativo. Vimos o mercado recuperar e as exportações voltaram ao ponto em que estavam, mas se formos atingidos por essa tarifa de 50%, vai ser bastante dramático.