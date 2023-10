Afinal Will Smith e Jada Pinkett Smith estão separados desde 2016

Num excerto de uma emissão especial que será difundida em breve no horário nobre da NBC News, Pinkett Smith disse que o casal não havia tornado pública a sua separação porque eles “ainda não estavam prontos”.

Eles estavam “ainda a tentar descobrir entre nós como estar em parceria", disse ela.

“Como é que apresentamos isso às pessoas?”, disse ela. “Nós não tínhamos resolvido isso”.

Pinkett Smith, de 52 anos, e Smith, de 55, estão casados desde 1997. Pinkett Smith disse que eles não estão legalmente divorciados.

O seu casamento foi muito escrutinado durante o período em que ela diz que eles estiveram separados.

Em julho de 2020, o cantor August Alsina revelou que tinha estado romanticamente envolvido com Pinkett Smith, algo que ela confirmou durante um episódio com o marido em “Red Table Talk”.

“Eu entrei num envolvimento com August", disse Pinkett Smith na época, explicando então que o casal “estava a passar por um momento muito difícil” quando isso aconteceu.

E depois houve o estalo dos Óscares.

Durante a cerimónia de entrega dos Óscares de 2022, Will Smith invadiu o palco e deu uma bofetada ao apresentador Chris Rock, depois de este ter feito uma piada sobre o facto de Pinkett Smith estar careca. Ela sofre de alopecia, o que lhe provocou a perda de cabelo.

Numa nova entrevista à People, Pinkett Smith falou sobre o incidente, que disse, tal como muitas outras pessoas, ter inicialmente pensado tratar-se de uma brincadeira cómica entre os dois homens.

“Pensei: 'Isto é uma brincadeira'. Pensei: 'Não é possível que o Will lhe tenha batido'”, recorda. “Só quando o Will começou a caminhar de volta para a cadeira é que me apercebi que não era uma brincadeira.”

Segundo contou à publicação, assim que eles ficaram sozinhos, ela perguntou a Smith: “Tu estás bem?”

Pinkett Smith disse agora durante a sua entrevista à NBC que o casamento se rompeu por causa de “muitas coisas”.

“Acho que quando chegámos a 2016 estávamos exaustos de tentar”, disse Pinkett Smith. “Eu acho que nós os dois ainda estávamos presos à nossa fantasia do que pensávamos que a outra pessoa devia ser.”

Ela disse que “fez uma promessa” de que nunca haveria uma razão para ela e Smith se divorciarem “e eu simplesmente não fui capaz de quebrar essa promessa”, contou.

Pinkett Smith revela mais sobre seu casamento, carreira e início de vida no seu próximo livro de memórias, "Worthy", que será lançado nos EUA a 17 de outubro.