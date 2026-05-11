Ronaldo passou os últimos 10 meses a preparar-se para andar à boleia por África nos próximos 4 anos (não confundir com CR7)

Já viveu experiências extremas, andou à boleia no Médio Oriente, explorou Marrocos de mota, quase foi esfaqueado em França e conheceu a realidade da maior favela das Filipinas: Wilson Ronaldo, que também quis ser jogador de futebol como o seu conterrâneo, deixou a carreira nos relvados porque uma lesão forçou-o a fazê-lo e seguiu por uma carreira como viajante.

"Vou começar ou por Marrakech ou por Casablanca, em Marrocos. Vou percorrer todo o litoral africano até a África do Sul. Depois vou até o Lesoto e faço pelo litoral africano, mais ou menos aos ziguezagues, até ao Egito", revela Ronaldo, Wilson Ronaldo. Este é o seu próximo projeto: África.

Ronaldo já visitou 40 países e prepara agora a maior aventura da sua vida: quatro anos seguidos a viajar em África sem regressar a Portugal. "Vou dormir em casa de pessoas desconhecidas, a partir de coach surfing. Já me preparei também com vacinas, está tudo em dia."

No vídeo no início deste artigo pode ver o que Ronaldo leva na mochila, como se preparou nos últimos 10 meses e no fim ouça bem a mensagem que ele deixa.