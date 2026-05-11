Ronaldo passou os últimos 10 meses a preparar-se para andar à boleia por África nos próximos 4 anos (não confundir com CR7) - TVI

Ronaldo passou os últimos 10 meses a preparar-se para andar à boleia por África nos próximos 4 anos (não confundir com CR7)

  • Há 1h e 10min

Ronaldo é madeirense como o Ronaldo mais famoso da Madeira, mas este Ronaldo é Wilson Ronaldo em vez de Cristiano Ronaldo. Ambos são craques, mas este Ronaldo é craque das viagens - quer visitar 196 países antes dos 30 anos

Já viveu experiências extremas, andou à boleia no Médio Oriente, explorou Marrocos de mota, quase foi esfaqueado em França e conheceu a realidade da maior favela das Filipinas: Wilson Ronaldo, que também quis ser jogador de futebol como o seu conterrâneo, deixou a carreira nos relvados porque uma lesão forçou-o a fazê-lo e seguiu por uma carreira como viajante.

"Vou começar ou por Marrakech ou por Casablanca, em Marrocos. Vou percorrer todo o litoral africano até a África do Sul. Depois vou até o Lesoto e faço pelo litoral africano, mais ou menos aos ziguezagues, até ao Egito", revela Ronaldo, Wilson Ronaldo. Este é o seu próximo projeto: África.

Ronaldo já visitou 40 países e prepara agora a maior aventura da sua vida: quatro anos seguidos a viajar em África sem regressar a Portugal. "Vou dormir em casa de pessoas desconhecidas, a partir de coach surfing. Já me preparei também com vacinas, está tudo em dia."

No vídeo no início deste artigo pode ver o que Ronaldo leva na mochila, como se preparou nos últimos 10 meses e no fim ouça bem a mensagem que ele deixa.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Portugal vai de 7ºC a 22ºC, inclui aguaceiros e trovoada

Hoje às 10:36
1

O avião ia a aterrar, 277 pessoas a bordo: incendiou-se - mas toda a gente está em segurança

Hoje às 08:09
2

Euribor sobe em todos os prazos e atinge novo máximo a três meses

Há 3h e 37min
3
02:13

Este cancro da pele é o que mais mata e "envia metastases para qualquer órgão"

Hoje às 10:05
4

Há novidades sobre o preço do gasóleo e da gasolina - veja aqui os novos valores

Hoje às 08:47
5

Sismo em Oliveira de Azeméis - o que se sabe

Hoje às 08:15
6

Condutor português morreu carbonizado em despiste em Zamora, Espanha

Ontem às 20:27
7
01:16

O testemunho de quem já teve "o mais agressivo" de todos os cancro da pele

Hoje às 10:02
8
06:10

O corpo começa a atacar-se a si próprio: estes são os sinais de uma doença que afeta sobretudo mulheres

Ontem às 11:49
9

Atenção aos 'manipuladores de pessoas' : os novos burlões usam 'urgência, escassez, falsos testemunhos, simpatia, interesse comum, intimidação ou o fator autoridade'

Hoje às 11:31
10

"A pessoa acorda a sentir-se cansada" é um dos sintomas desta doença que se manifesta geralmente a "partir dos 25/30 anos": o que é preciso saber

Hoje às 09:31
11
28:54

“Donald Trump arrisca-se a que o Irão seja o Vietname dele”. Global com Paulo Portas na íntegra

Ontem às 22:31
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Em nome da sua saúde, olhe para a sua pele - Andreia Filipe Leite fez isso, salvou-lhe a vida

Há 3h e 16min

Portugal vai de 7ºC a 22ºC, inclui aguaceiros e trovoada

Hoje às 10:36
01:29

Oito agentes da PSP julgados por suspeitas de tortura no Rato podem voltar a trabalhar

Há 19 min

Ronaldo passou os últimos 10 meses a preparar-se para andar à boleia por África nos próximos 4 anos

Há 1h e 10min

Euribor sobe em todos os prazos e atinge novo máximo a três meses

Há 3h e 37min
02:29

Onde está esta jovem desaparecida?

Há 17 min

Atenção aos 'manipuladores de pessoas' : os novos burlões usam 'urgência, escassez, falsos testemunhos, simpatia, interesse comum, intimidação ou o fator autoridade'

Hoje às 11:31

Espiões detêm um sueco e um turco que estavam a ajudar a Rússia com "produtos avançados de engenharia"

Há 2h e 55min

Portugal pede à UE para sancionar dois "ministros radicais" de Israel: "Mas achamos que isso não vai ser possível, temos pena"

Há 1h e 34min

Exército português realiza exercício que treina brigada na "condução de uma operação de Artigo 5.º da NATO"

Há 2h e 16min

O avião ia a aterrar, 277 pessoas a bordo: incendiou-se - mas toda a gente está em segurança

Hoje às 08:09

Estado de saúde de francesa com hantavírus "está a piorar", PM francês convoca reunião; americano também testa positivo; OMS recomenda quarentenas de 42 dias

Hoje às 08:30