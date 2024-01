E você, quer comprar por 9.200€ a dentadura que Churchill usou na guerra?

Os dentes falsos de Winston Churchill do tempo da guerra estão à venda

por Issy Ronald, CNN



Espera-se que um conjunto de dentes falsos de Winston Churchill chegue a custar quase 9.200€ quando for posto à venda em Inglaterra no próximo mês.

Churchill, primeiro-ministro da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial, tinha vários conjuntos de dentaduras superiores que foram especificamente construídas para manter o seu ceceio natural e foram montadas em ouro, de acordo com a Cotswold Auction Company, que vai realizar a venda em Cheltenham a 6 de fevereiro.

Winston Churchill tinha vários conjuntos de dentaduras superiores.

Depois de ter perdido vários dentes quando ainda tinha 20 anos, Churchill andava sempre com dois conjuntos de dentaduras, o que lhe permitia fazer os discursos inflamados pelos quais era tão famoso.

Este conjunto foi provavelmente fabricado no início da Segunda Guerra Mundial, segundo a casa de leilões, e "deve estar entre os artigos mais invulgares que alguma vez vendemos", diz em comunicado Liz Poole, diretora Cotswold Auction Company.

Desenhado pelo dentista de Churchill, Wilfred Fish, e fabricado pelo técnico Derek Cudlipp, este conjunto foi posto à venda pela primeira vez pelo filho de Cudlipp, Nigel, em 2010, quando foi vendido por 21.760€.

"De acordo com Nigel Cudlipp, o seu pai dizia que conseguia sempre perceber como estava a correr a guerra pela distância a que Winston lançava os dentes", disse à CNN em 2010 Andrew Bullock, da casa de leilões Keys, em Aylsham, no leste de Inglaterra. "Tinham tendência a partir-se, especialmente quando Churchill ficava um pouco zangado."

Pensa-se que um conjunto foi enterrado com o próprio Churchill e outro está exposto no Museu Hunterian do Royal College of Surgeons, em Londres.

Outras peças de memorabilia da Segunda Guerra Mundial também vão estar à venda no leilão. Espera-se que o microfone com o qual Churchill terá proferido um discurso no Dia da Vitória, a 8 de maio de 1945, chegue também a 9.200€, enquanto um livro de autógrafos de 1941, com 107 assinaturas de pilotos da Royal Air Force, muitos dos quais combateram na Batalha da Grã-Bretanha, pode ser vendido por 23.000€.