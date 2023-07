Xavier queria dar a volta ao mundo em menos de 50 dias. Acabou resgatado na Austrália

Era uma tentativa de volta ao mundo que Xavier Doerr não conseguiu concretizar. Isto porque este navegador solitário acabou resgatado, após passar a noite a tentar lutar contra ondas gigantes e ventos fortes na Grande Baía Australiana.

Xavier Doerr, de 22 anos, foi retirado para um local seguro na noite deste sábado, depois de se ter visto obrigado a ativar um farol de emergência, após longas horas de aflição.

O marinheiro relatou que sofreu ferimentos e que havia água a entrar na embarcação, o que o fez temer pela sua segurança. “Foram 24 horas de inferno”, resumiu.

Xavier Doerr to be rescued from @ThelittleAussieLap2.0 https://t.co/eXrM0ZVEM8 pic.twitter.com/GqgWOPKvgO